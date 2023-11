¡Cómo han crecido! Paz Vega posa orgullosa junto a tres hijos en los Grammy Latinos

Para Paz Vega, poder presentar la gala de los Grammy Latinos 2023 en su Sevilla natal ha supuesto "un orgullo increíble". Pero hay un detalle que ha hecho que esté aún más feliz en esta velada única: poder compartirla junto a su familia. Antes de dar comienzo la ceremonia, que durante tres horas nos ha dejado actuaciones irrepetibles, momentos para el recuerdo, promesas y talento en mayúsculas, la actriz ha posado en la alfombra roja acompañada de sus talismanes, sus tres hijos.

-Grammy Latinos 2023: las estrellas desfilan por la alfombra roja en Sevilla

-El momentazo de los Grammy Latinos con Maluma posando por primera vez con su novia embarazada

Orson (16), Ava (14) y Lenon (13) han acaparado todas las miradas en la alfombra roja instalada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital hispalense. Ha llamado la atención su transformación física, y es que han crecido mucho y se han convertido en tres adolescentes con su propio estilo; también la naturalidad con la que se muestran ante las cámaras a pesar de que sus padres siempre han apostado por mantenerles al margen y dejar que sean ellos quienes decidan que quieren ser en un futuro.

De momento es su hija Ava quien ha decidido seguir sus pasos y ya ha hecho algunos trabajos como actriz, uno de ellos a su lado, en la película La casa del caracol, aunque parece que no será el último pues ha heredado el talento de su mamá y está dispuesta a volar alto, tal y como nos contaba la propia Paz el pasado mes de enero en la revista ¡HOLA!. "No le facilitaré el camino, porque uno tiene que llegar a donde tenga que llegar por sus propios medios y no por el hecho de que sea mi hija. Ella hace sus "castings" y yo no tengo nada que ver, no me quiero meter, la ayudo cuando ella me dice "vamos a preparar esta escena" y me encanta. Una cosa es ayudar y otra allanar el camino, que no hay que hacerlo, porque sería malo para ella".

- Paz Vega llega a los 47 años reinventándose profesionalmente

- Las imágenes de Paz Vega, visiblemente ilusionada, ante su nuevo reto personal

Y aunque pudiéramos pensar que la casa de la actriz tiene que ser un auténtico hervidero con tres hijos en plena adolescencia, lo cierto es que todos ellos son bastante buenos y prueba de ello son las miradas de inmenso orgullo que la sevillana dedicó a sus hijos durante su posado familiar en la alfombra roja en el que solo faltó su marido, Orson Salazar, con el que comparte su vida desde 2002 y quien a pesar de haber acudido a la ceremonia, prefirió ceder todo el protagonismo a su mujer y a sus niños, quienes estaban muy emocionados de compartir este evento junto a sus padres y poder ver algunos de sus ídolos de cerca. "En mi casa la adolescencia está a pleno rendimiento. Pero tienen mucha nobleza todos, no siento que estoy pasando por una crisis. De momento, está todo muy bien y bajo control" declaraba Paz en nuestra revista.

​-La lista completa de ganadores de los Grammy Latinos 2023 en Sevilla

La actriz sevillana, quien ya tuvo la oportunidad de presentar los Grammy Latinos en 2019 en Las Vegas, se convirtió en una de las más elegantes de la noche enfundada en un traje de lentejuelas rojo intenso (a juego con sus labios) de Pedro del Hierro. Además, Paz deslumbró con su nuevo corte de pelo, un bob más francés, con capas y flequillo largo y lateral que resaltaba aún más sus definidas facciones.