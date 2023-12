Paz Vega, espectacular en bañador a sus 47 años, despide el 2023 celebrando el 'giro de guion' que ha dado a su vida

Si el 2022 concluía por todo lo alto para Paz Vega, que sumaba a su alabada carrera cinematográfica el estreno de A todo tren 2 junto a Santiago Segura y un excepcional elenco, ahora la intérprete se prepara para poner el broche de la presente temporada de la mejor forma: desde la playa de la República Dominicana y haciendo balance de los últimos doce meses. Enfundada en un bañador con aberturas que ensalza su envidiable figura y con un atardecer de postal como telón de fondo, se ha fotografiado a la orilla del mar exultante para transmitir sus mejores deseos a su comunidad virtual. En pocas horas escribirá el final de un 2023 que ha supuesto para ella "un antes y un después; un giro de guion", tal y como ha admitido. A continuación, repasamos todos los éxitos que la sevillana ha encadenado últimamente.

2023, un año de 'retos, de saltos al vacío y sueños cumplidos' para Paz

"Hay años que se quedan marcados en la memoria para siempre, que suponen un punto de break", ha comenzado reflexionando Paz, que este 2 de enero soplará las velas de su 48º cumpleaños en un precioso capítulo vital, a modo de pie de fotografía. Radiante, visiblemente feliz y agradecida con el 2023 "por tanto", la actriz ha confesado que encara el nuevo año "de frente, con el pulso sereno y los ojos brillantes de ilusión". Todo, tras atravesar una etapa "de retos, de saltos al vacío y sueños cumplidos que nunca olvidaré". Y no es para menos, pues, además de la bonita familia numerosa que ha construido junto al amor de su vida, Orson Salazar, y sus tres niños Orson, de 16 años, Ava, de 14, y Lenon, de 13, que son su absoluta prioridad, la protagonista de cintas como Lucía y el sexo, Spanglish o Dame diez razones ha dado un gran salto profesional dentro del mundo del séptimo arte: "Estoy desarrollando varios proyectos que quiero producir. Tengo, además, mi proyecto para dirigir, que finalmente será este verano en España. También estoy escribiendo guiones. Es decir, voy a producir, dirigir y guionizar”, adelantaba a ¡HOLA! en enero. Y así fue.

Su debut como directora llegó en primavera, una aventura laboral en el marco de la película Rita, ficción que lleva al espectador hasta la Sevilla de la década de los ochenta para conocer la historia de la protagonista, una niña hispalense de siete años, y de su hermano pequeño Lolo; dos pequeños dispuestos a vivir un verano repleto de desafíos, diversión y sorpresas. "Quiero plasmar mi visión de la vida desde la dirección y poder contar un relato que conecte con el público a través de la mirada de una niña. Espero que Rita sea una película que llegue al corazón de todos los espectadores, porque, aunque transcurre en un espacio-tiempo concreto, el viaje que veremos es universal", comentó Paz, que también ha celebrado buenas nuevas en la pequeña pantalla y fuera de ella.

Brilló presentando los Premios Platino y los Grammy Latinos

A lo largo de este 2023 Paz, que ha deslumbrado en festivales de la talla de la Mostra de Venecia, también ha tenido representación en Netflix gracias a su papel en la miniserie Caleidoscopio, centrada en un golpe épico planeado por un veterano ladrón y su banda con el objetivo ganar siete mil millones de dólares que se ve empañado por la traición, la avaricia y otras amenazas terminan por frustrar sus planes y cuyos rodajes comenzaron en septiembre de 2022. Pero las alegrías profesionales no quedaron ahí y en abril vivió "una noche para el recuerdo de emoción, música, compañeros y lo mejor de la industria cinematográfica iberoamericana": fue una de las presentadoras de la décima edición de los Premios Platino, experiencia que compartió con Omar Chaparro y Carolina Gaitán. Un papel similar al que tuvo junto a Sebastián Yatra, Danna Paola y Roselyn Sánchez en la última gala de los Grammy Latinos, celebrada en su Sevilla natal y que fue para ella "un orgullo increíble" que pudo compartir con sus tres hijos, sus talismanes, con quienes posó a su paso por la alfombra roja.

Merecedora de la Medalla de la ciudad de Sevilla, su tierra natal

Su tierra también le ha brindado este 2023 un reconocimiento muy especial con la Medalla de la ciudad de Sevilla en honor a su labor y contribuación al progreso y convivencia en el ámbito interpretativo. Un galardón que representa, según dijo, "no solo mi carrera y trayectoria artística, sino también el amor y el orgullo que siento por mi ciudad y por todo lo que me ha dado": "Desde que era una niña he caminado por sus calles, he respirado su aire y he aprendido de su cultura y de sus gentes. Sevilla es la cuna de mi arte, la ciudad que ha visto crecer mis sueños y la que ha alimentado mi pasión y vocación", apuntó tras recoger el premio que dedicó a sus padres, por enseñarle "los valores del trabajo duro y del respeto hacia la comunidad", a sus maestros, a sus amigos y colegas y a la ciudad en sí misma "por ser eterna fuente de inspiración y amor". Ahora Paz se prepara para comenzar una nueva temporada de la serie de su vida, tan apasionante y vibrante como ovacionada y admirada.

