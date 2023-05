Charlize Theron reaparece así de feliz... ¿y enamorada?

¡Sorpresa en Hollywood! Charlize Theron vuelve a tener el corazón ocupado y sabemos quién es el 'culpable' de su sonrisa. La actriz sudafricana, de 47 años, ha reaparecido en la alfombra roja para estrenar su nueva película, Fast X, en el Coliseo de Roma (Italia), y posó ante los fotógrafos así de feliz y divertida. ¿Tendrá algo que ver su nueva relación amorosa?

Recientemente, Charlize ha sido fotografiada de la mano de Alex Dimitrijevic, un atractivo modelo que se dedica al mundo del diseño. Tal y como puede verse en las imágenes que ha publicado en exclusiva el periódico Daily Mail, estuvieron paseando por las calles del barrio Los Feliz, en Los Ángeles.

Las fotos hablan por sí solas, y se mostraron muy cómplices y cariñosos, sin importarles que pudieran ser vistos. Por el momento no han trascendido muchos detalles sobre el hombre que ha conquistado a la protagonista de Mad Max y Bombshell, pero todo apunta a que están muy felices juntos.

Además de los numerosos proyectos que ha hecho como modelo para diferentes marcas, Dimitrijevic se dedica actualmente al diseño y desarrollo de marca y productos en el mundo de la moda. Ha trabajado en varias empresas como Jefe de Diseño de Producto, Director Creativo, Director de arte... Además, fue cofundador de la marca de ropa 'Undertone Sport' y en 2020 fundó la firma de ropa interior masculina 'Ivan Alexander'.

La última relación conocida de la actriz sudafricana fue la que mantuvo con el también actor Sean Penn. Empezaron a salir en el año 2013 y se llegó a hablar de que se habían comprometido, sin embargo, finalmente decidieron seguir con sus vidas por separado y rompieron en junio de 2015. "Nunca vivimos juntos. Nunca planeé casarme con él", dijo Charlize sobre los rumores de boda que circularon por aquel entonces

Theron, que desde 2007 tiene también la nacionalidad estadounidense, dijo en una ocasión que no le importaba estar soltera ya que el amor de sus hijas lo era todo para ella. "Me encanta ser madre, incluso más que ser actriz o productora. Nunca pensé que diría eso", dijo a The Hollywood Reporter en diciembre de 2022, asegurando que renunciaría a su carrera por Jackson, de 11 años, y August, de siete.

Respecto a la idea de encontrar pareja, Charlize explicó que siempre ha estado abierta a volver a enamorarse, pero que ahora era mucho más exigente. ¿Cumplirá Alex Dimitrijevic con todos sus requisitos?