Charlize Theron recuerda la dramática noche que marcó su vida

En 1991 un traumático suceso marcaría para siempre la vida de Charlize Theron. Su madre, Gerda, mató a su padre de un disparo en defensa propia. La actriz nunca ha ocultado ni se ha avergonzado de este suceso, pero tampoco había hablado abiertamente sobre ello hasta que en una entrevista en la emisora estadounidense PRN se sinceraba sobre la tragedia narrando todos los detalles de la noche en la que su madre le salvó la vida.

"Mi padre estaba tan borracho que no se ni como pudo caminar a casa con una pistola en la mano", contaba Charlize, que tenía solo 15 años cuando se encerró con su madre en la habitación y se colocaron contra la puerta para evitar que Charles Theron, que intentaba entrar, les hiciese daño. "Asi que nosotras nos echamos sobre la puerta desde dentro para impedir que pasase. entonces él dio un paso atrás y disparó tres veces", recordaba amargamente la protagonista de Bombshell, que explicaba cómo, milagrosamente ninguna de las balas les dio, por lo que fue su madre la que empuñó su arma y acertó en su marido para proteger a su hija y a sí misma. "Pero en defensa propia. Acabó con las amenazas", aclaraba. Así lo vio también el Juez, que retiró todos los cargos contra Gerda.

Charlize es partidaria de hablar abiertamente sobre este suceso y no se avergüenza de ello ya que, de esta manera, es consciente de que no está sola. "Este tipo de violencia que ocurre dentro de la familia es algo que comparto con mucha gente", afirmaba la actriz que define a su padre como "un hombre enfermo" por sus adicciones. "Solo le conocí de una manera y fue como alcohólico", relataba sobre la situación de "desesperanza" que vivían en casa y la incertidumbre con la que sobrellevaban el día a día.

La intérprete de Monster reflexionanaba con valentía sobre la situación tan "poco sana" que existía en su familia: "Por supuesto que desearía que lo que ocurrió aquella noche no hubiera sucedido, pero desafortunadamente es lo que pasa cuando no se llega a la raiz de los problemas". Theron siempre ha hecho gala de una excelente relación con su madre, a la que hace un año agradecía en un evento que la hubiese hecho tan fuerte. "Tengo la suerte de tener una madre estupenda que realmente me hizo valiente y siempre me dijo que fuera valiente".

