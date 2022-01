Charlize Theron publica una adorable e insual foto de sus hijas

Charlize Theron está viviendo el mejor papel de su vida, el de madre. La ganadora de un Oscar por Monster ha compartido una insual foto con sus hijas, Jackson, de diez años, y August, de siete, para celebrar el cumpleaños de su madre, Gerda, a la que se ha referido en muchas ocasiones como "mi salvadora" porque es la persona que más le ha ayudado a criar a sus hijas desde que tomara la decisión de ser madre soltera.

“Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Quería compartirlo con todos vosotros porque cualquiera que la conozca sabe lo increíble que es estar bajo su luz del sol. Ella verdaderamente es vida", comienza escribiendo junto a una imagen de ambas mirando sorientes a cámara en la que se aprecia su extraorinario parecido. "Se ríe más fuerte que nadie que conozca. ¡Es una gran jugadora de tenis, golfista, excursionista, y una gran conversadora! ¡Es directa, honesta, divertida y te dirá cómo está en cualquier momento del día!", señala junto a otra fotografía en la que aparecen Jackson y August posando con su abuela. Para la actriz no ha sido tarea fácil compaginar su tarea como madre soltera y sus trabajos en el cine. Siempre que puede recurre a su madre, que es con quién siempre cuenta para cuidar a sus hijas a los que adoptó en 2012 y 2015. Theron dio la bienvenida primero a Jackson, que en 2019 confesó que era transgénero, y tres años después llegó August.

Para Charlize la adopción siempre fue su primera opción, aunque estuviera en una relación. Desde que era pequeña pensaba en adoptar porque era consciente de la precaria situación en la que vivían muchos niños. "Siempre supe que hay muchos niños en el mundo que no tienen familias", contaba la estrella sudafricana a la revista Elle. A pesar de que ser madre siempre fue uno de sus grandes deseos, no le resultó nada fácil. La intérprete reveló en lo complejo que resultó adoptar: "Mentalmente sufrí mucho durante el proceso. Hubo tantas situaciones que no funcionaron y uno se encariña y se ilusiona y después queda devastado".

Afortunadamente hoy es muy feliz como madre, pero ha tenido que hacer frente a muchas críticas por el modo de criar a sus hijas. "Ha habido madres que se han atrevido a acercarse a mí y decirme que estaba estropeándolo todo. Mis dos hijos crecieron con leche de fórmula y recuerdo que en una ocasión una mamá me dijo que debería comprar leche materna de otras mujeres. No podía creerlo, me parece que esa es una línea que no debería cruzarse". Del mismo modo en numerosas ocasiones se ha visto asediada por la manera en que vestía Jackson con faldas o vestidos y se llegó incluso a cuestionar la capacidad de Charlize como madre. A principios de 2019 desveló con rotundidad que Jackson era transgénero. “Sí, yo también pensaba que era un niño. Hasta que con tres años me miró y dijo: ‘¡No soy un niño!”, expresó entonces en una entrevista a Daily Mail y pidió que la gente se refiriera a él como una niña. Lo cierto es que la protagonista de Mad Max y Fast & Furious desde que se convirtió en madre se ha esmerado en criar con mucho amor y comprensión a sus hijas y por ellas se desvive.

