Rafa Nadal disfruta con Mery Perelló de una romántica escapada a Viena en la cuenta atrás para volver a la competición

La cuenta atrás para que Rafa Nadal vuelva a la competición ha comenzado. El tenista forma parte del cuadro del torneo de Brisbane, que se celebra entre el 31 de diciembre de 2023 y el 7 de enero de 2024, justo antes del Open de Australia, en el que también se espera su participación. Mientras ultima su regreso a las pistas tras un año alejado para recuperarse de sus lesiones, el deportista ha aprovechado para disfrutar junto a Mery Perelló de una escapada previa a las fiestas en Viena, uno de los destinos navideños por excelencia.

-Rafa Nadal y Mary Perelló disfrutan de la noche madrileña y confiesan estar 'muy felices' tras el primer cumpleaños de su hijo

-Rafa Nadal comparte las primeras imágenes con su bebé y su mujer durante sus espectaculares vacaciones en Grecia

"About last night in Vienna (sobre la pasada noche en Viena", ha dicho el ganador de 22 Grand Slams junto a una imagen en la que aparece junto a su esposa posando frente a la estatua del emperador Francisco José de Austria a caballo. Ambos están muy abrigados ya que estos días los termómetros oscilan entre los 9 grados de máxima y -5 de mínima. Nadal lleva vaqueros, zapatillas deportivas y un abrigo oscuro mientras que Mery, con la que Nadal contrajo matrimonio el 19 de octubre de 2019 en su Mallorca natal, apuesta por un total look negro combinado con gorro, bufanda y botas en diferentes tonalidades de marrón.

El lugar desde el que han compartido esta pincelada de su viaje es uno de los puntos neurálgicos de Viena. Tras la estatua en la que posan se encuentra el museo Albertina, antiguo palacio residencial de los Habsburgo convertido en pinacoteca con obras de Picasso, Miró, Monet y Renoir. Alrededor están edificios y puntos emblemáticos de la ciudad como la Ópera Estatal, la calle de Carintia (la arteria principal) y el Palacio Imperial de Hofburg.

Viena es uno de los destinos turísticos principales de Europa, y en Navidad recibe a miles de visitantes atraídos por sus mercadillos navideños. Con toda seguridad, Rafa Nadal y Mery Perelló han aprovechado su estancia para visitar estas atracciones que se dividen por toda la ciudad y en las que se pueden encontrar adornos para el hogar, productos artesanales, regalos, puestos de comida y vino caliente.

-Hoteles, restaurantes, perfumes... descubre todos los negocios de Rafa Nadal más allá del tenis

En estos prácticamente doce meses que han pasado desde que se retiró del Open de Australia, Nadal se ha centrado en recuperarse de sus lesiones. Ha mantenido la disciplina que rige su vida y la constancia que le ha llevado a lo más alto (junto al talento), pero también ha aprovechado para ver la vida desde otra perspectiva y disfrutar junto a su mujer, su pequeño Rafael y el resto de la familia, sin horarios ni restricciones. Además, ha estado muy pendiente de sus proyectos empresariales y Mery ha aumentado su presencia pública en actos relacionados con la Fundación Rafa Nadal.

Los sentimientos de Nadal ante su inmimente vuelta a las pistas

Tras anunciar esta misma semana su regreso, el premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2008 publicaba un vídeo en el que hablaba abiertamente de los sentimientos que le invaden ahora que se acerca el momento de volver a coger la raqueta. "Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque, al final, es un año sin competir", aseguraba. A comienzos de junio, cuando cumplió 37 años, fue operado de la cadera y asegura que "no es la cadera lo que me preocupa sino todo lo demás, es mucho tiempo y uno tiene dudas sobre su cuerpo".

-Rafa Nadal se va de celebración familiar (y se mete entre fogones) tras sus semanas más difíciles

Nadal, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, confía en que todo irá bien y que volverá a disfrutar sobre la pista. El regreso, que es a su vez despedida porque baraja 2024 como el fin de su carrera, se lo toma sin tanta exigencia personal. "Espero de mí no esperar nada, esa es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido toda mi carrera", aseguraba el tenista manacorí.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Rafa Nadal, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!