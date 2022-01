La felicidad de Georgina Rodríguez tras convertirse en tía: 'Mi bebé preciosa'

La felicidad de Georgina Rodríguez no cesa. La modelo, de 27 años, está embarazada de gemelos y la dulce espera ha coincidido con el nacimiento de su sobrina Deva. La pequeña vino al mundo hace un mes, el 26 de noviembre, pero no ha sido hasta ahora cuando Ivana Rodríguez ha confirmado la noticia junto a varias fotos de la recién nacida. "Queridos amigos, hoy queremos presentaros a nuestra hija Deva. Es un día muy especial pues cumple su primer mes de vida. Estamos muy felices y enamorados de nuestra bebé", ha comenzado diciendo la hermana de Georgina Rodríguez. "No hay palabras que describan este amor. Deva me ha convertido en mamá. Solo espero darle todo lo que necesite para ser feliz, cuidarla y que Dios nos de mucha salud", ha añadido.

Ivana ha hecho un alto en sus redes sociales para dedicarse por completo a su hija. "Es un tiempo muy íntimo, de disfrutarnos, de adaptarnos, un momento de recuperación, de cansancio a su vez y de muchas emociones y sentimientos". Y ha dedicado unas preciosas palabras a su pareja, el artista Carlos García, "por darme lo más grande que tengo en el universo: nuestra hija".

El pintor y escultor, que es uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo, también ha compartido su felicidad por el nacimiento de la pequeña Deva. "Estamos inmensamente enamorados de ti. Nos regalas la mayor felicidad que podemos desear. Somos muy afortunados de que todo haya ido bien". Además, ha mostrado su admiración por Ivana. "Gracias, mi amor por cada segundo juntos, por tu sacrificio, constancia, amor y por darme lo más preciado de la vida, nuestra hija. Eres una mujer, hermana, hija y ahora madre maravillosa. Te amo".

La llegada de Deva ha multiplicado la felicidad de la familia y Georgina Rodríguez ha expresado su amor hacia la pequeña con este mensaje: " Mi bebé preciosa. La amo".

Deva ha llegado en un momento muy especial para Ivana y Carlos, quien ha realizado un sinfín de proyectos muy importantes, entre los que destaca una obra que realizó para los reyes Felipe y Letizia que les fue entregada durante los Premios Princesa de Asturias 2018, además de que fue el creador del busto de su cuñado, Cristiano Ronaldo, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Madeira. La pareja ha encontrado la felicidad en Gijón (Asturias) y ya pasean con su niña por la playa de San Lorenzo.

2021, sin duda, está siendo un gran año para Georgina Rodríguez. Al nacimiento de su sobrina Deva se suma su embarazo de gemelos. La modelo se convertirá en madre de un niño y una niña en los próximos meses, cumpliendo así con su deseo de aumentar la gran familia que ha formado con Cristiano Ronaldo. "Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada. Espero tener más hijos", confesó a finales de 2020 en ¡HOLA!.

