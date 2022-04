El nuevo dardo del príncipe Harry en su última entrevista: 'Quiero asegurarme de que la Reina esté bien rodeada'

El príncipe Harry se encuentra estos días en los Países Bajos, con motivo de los Juegos Invictus, la competición deportiva que creó para veteranos y heridos militares. Una cita indispensable en su calendario que se celebra en La Haya hasta el viernes y en la que estuvo acompañado los primeros días por su esposa, Meghan Markle, en el que es el primer viaje a Europa de la pareja junta en dos años, cuando se desvincularon de la Familia Real británica. Sin embargo, la primera parada de este desplazamiento fue el Reino Unido. El pasado viernes, antes de aterrizar en tierras neerlandesas, el matrimonio visitó a Isabel II en el Castillo de Windsor, tomaron juntos el té y también coincidieron con el príncipe Carlos. De esa reunión sorpresa entre la soberana y los Sussex, y de otros asuntos, ha hablado este miércoles Harry en una entrevista que ha concedido a la periodista Hoda Kotb en La Haya y que se ha retransmitido en el programa Today de la cadena estadounidense NBC, una de las más grandes del país. En su intervención, el Príncipe ha dicho sobre su visita a Isabel II que: “Me estoy asegurando de que esté protegida y tenga a las personas adecuadas junto a ella”.

Sus palabras sobre la monarca, su abuela

El príncipe Harry guarda un grato recuerdo de esta reciente visita a su abuela. “Estar con ella fue genial. Fue tan agradable verla… Está en buena forma. Siempre ha tenido un gran sentido del humor conmigo. Tenemos una relación realmente especial. Hablamos de cosas de las que ella no puede hablar con nadie más”. Un té que fue de lo más íntimo y cercano, según el duque de Sussex, y que se desarrolló en el Castillo de Windsor, lugar en el que la monarca ha establecido su residencia de forma permanente tras abandonar definitivamente el Palacio de Buckingham, que se encuentra muy cerca de Frogmore Cottage la casa que tienen los Sussex en suelo británico. A pesar de que el tiempo ha pasado, parece que la distancia no ha hecho mella en la siempre cordial relación entre abuela y nieto. De la monarca, que cumple 96 años esta misma semana, ha destacado "su sentido del humor y su capacidad de ver el humor en tantas cosas diferentes".

Sin embargo, Harry no se quedó ahí sino que en esta nueva entrevista bomba mostró su preocupación por el bienestar de su abuela. “Me estoy asegurando de que esté protegida y tenga a las personas adecuadas a su alrededor”, ha manifestado en lo que para muchos es un dardo directamente dirigido al príncipe Carlos y al príncipe Guillermo, primero y segundo en la línea de sucesión respectivamente y que son los miembros de los Windsor más cercanos a la monarca, al menos en el ámbito institucional. En un primer momento, el encuentro de los Sussex con la Reina se vio como una forma de tender puentes y de que incluso podría suponer el inicio de unas relaciones más fluidas por ambas partes.

La prensa inglesa aseguró que tanto Harry como Meghan podrían ser invitados a los actos no oficiales que van a tener lugar este verano con motivo del Jubileo de la Reina y que incluirían su presencia en el balcón de Palacio junto con el resto de familiares de la jefa del Estado. Sobre este asunto y su posible asistencia a los festejos por los 70 años en el trono de Isabel II ha dicho que: "Todavía no lo sé. Hay muchas cosas a tener en cuenta: problemas de seguridad y todo lo demás. Así que estoy tratando de hacerlo posible para que mis hijos la conozcan [a la Reina]".

La curiosidad infinita de Archie

Pero no solo ha hablado de su abuela, en la entrevista, el príncipe Harry ha relatado cómo vive y qué significa para él la paternidad, una faceta que le tiene cautivado. "De ser padre me gusta todo. El caos, los aprendizajes, el recordatorio de cada cosa de tí mismo" y ha revelado cómo es un día cualquiera en su familia. "Todo gira en torno a los niños, tanto como sea humanamente posible", ha dicho aunque reconoce los desafíos de tener dos niños pequeños: "Lo de trabajar desde casa no es tan bueno como parece, después de la Covid porque es muy difícil. Cuando tus hijos y tú estáis en el mismo lugar es difícil trabajar porque ellos lo abarcan todo. Archie pasa demasiado tiempo interrumpiendo nuestras llamadas de Zoom", ha admitido. Para el príncipe Harry, su hijo tiene su misma personalidad "descarada, que te mantiene vivo" y reconoció que el niño se encuentra ahora en la etapa de hacer muchas preguntas. "Le doy la respuesta más honesta que puedo hasta que está satisfecho", ha dicho ante los insistentes porqués de su pequeño.

En sus declaraciones, Harry también ha comentado cómo es su vida en California (Estados Unidos), donde vive con su mujer y sus dos hijos, Archie, que cumplirá el 6 de mayo tres años, y Lilibet, de diez meses. Tras toda una vida en Reino Unido ha dicho que los estadounidenses “nos han recibido con los brazos abiertos y tenemos una gran comunidad en Santa Bárbara. Mi hogar está, por el momento, en Estados Unidos”, le ha dicho a la premiada e influyente presentadora Hoda Kotb. Su rutina en Montecito es diferente a la que seguían en Londres, pero el nieto de la soberana británica dice que también hay similitudes. "Debido a las circunstancias, ahora hemos trasladado esa vida de servicio a los Estados Unidos y continuamos haciendo lo que hacíamos antes. Es simplemente un poco complicado ese reinicio", ha dicho. En su hogar, la recordada princesa Diana está muy presente, especialmente en la vida de Archie al que "no le cuento todas las cosas que han pasado, pero ciertamente que esta es su abuela Diana y tengo un par de fotos en casa", a la vez que reconoció que la presencia de su madre "es constante, especialmente en los últimos dos años".

Volcado en la salud mental, el sexto en la línea de sucesión al trono británico ha dicho que cuando conoces las causas que desencadenan tus problemas tratas de mantenerte alejado de ellas y que tiene claro que "hay una luz al final del túnel para todos". Al ser preguntado si en esta etapa de su vida se siente en paz, el Príncipe ha dicho que "no sé cuánta gente se siente verdaderamente en paz, lo que he aprendido a lo largo de los años, ciertamente para mí, es que encuentro la curación en ayudar a la gente". También ha elogiado a los participantes de los Juegos Invictus y el ejemplo que están dando: "Lo que están demostrando al resto del mundo es que contra lo que estás luchando, ya sea un trauma físico o mental, puedes superarlo".

¿Echa de menos a su padre y a su hermano?

De lo que evitó hablar con claridad fue de si extraña a su padre, el príncipe Carlos, y a su hermano, el príncipe Guillermo y eludió responder a la pregunta con la siguiente afirmación: "Para mí en este momento, en lo que estoy focalizado es en estos muchachos [los atletas de los Invictus] y en sus familias dando todo lo que puedo, el 120% para asegurarme de que tengan la experiencia de su vida. Cuando me vaya de aquí, volveré a centrarme en mi familia, a la que echo mucho de menos".

Sobre su labor filantrópica y sus próximos retos se expresa de la siguiente manera: "Hay mucho por lo que estar feliz en el mundo, pero también hay mucho de qué preocuparse. Mi mantra ahora consiste en hacer del mundo un lugar mejor para mis hijos. De lo contrario ¿Qué sentido tiene traer niños al mundo? Es una responsabilidad que siento como padre".