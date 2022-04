Los duques de Sussex contratan al exguardaespaldas que protegió a los presidentes estadounidenses Obama y Bush

El príncipe Harry y Meghan Markle han revolucionado La Haya (Países Bajos) con su presencia en los Juegos Invictus, una iniciativa que creó el nieto de Isabel II para que los veteranos y militares heridos en acto de servicio pudieran participar en unas competiciones deportivas. Esta visita es la primera que realizan conjunta al viejo continente desde que se retiraron de sus deberes institucionales como miembros de primer nivel de la Familia Real británica. Su regreso ha sido a lo grande y eso que la presencia de la Duquesa no se confirmó hasta última hora. La pareja, una de las más conocidas y perseguidas del planeta, está muy preocupada por su seguridad y la de sus hijos, y por eso se han blindado contratando a un equipo de cinco agentes acostumbrados a proteger a importantes personalidades. En esta comitiva se encuentra Christopher Sánchez, exguardaespaldas de los antiguos presidentes de Estados Unidos, Barack Obama y George W. Bush.

VER GALERÍA

A los Duques se les vio acompañados por este exagente del servicio secreto estadounidense cuando se dirigían al estadio de atletismo Zuiderpark de La Haya. Christopher Sánchez pasó dos años y medio tanto con Obama como con Bush. Ha estado durante más de dos décadas trabajando en la seguridad nacional norteamericana y protegiendo a millonarios y celebrities. Cuenta con experiencia en “negociaciones de rehenes, investigaciones criminales y forenses, gestión de crisis, protección avanzada contra amenazas”, según detalla The Sun.

- Las primeras imágenes de los duques de Sussex en Países Bajos tras su paso por Reino Unido

- Los duques de Sussex vibran con el atletismo en los 'Juegos Invictus' y se ganan el cariño de los participantes

A las cinco personas que velan por la integridad física de los Sussex se les ha visto formar alrededor de la pareja un escudo protector y comunicarse entre ellos con interfonos colocados en sus oídos, pero no portaban armas de fuego visibles. Harry y Meghan están considerados por el Gobierno neerlandés como VVIP (personas muy, muy importantes, por su siglas en inglés) y además de su propia seguridad están siendo protegidos por la Policía Local y miembros de la unidad de protección real holandesa.

VER GALERÍA

Este viaje al otro lado del Atlántico, el príncipe Harry y su familia viven en California, se ha producido semanas después de que se celebrara en Londres el servicio de acción de gracias por la vida del duque de Edimburgo al que faltó el príncipe Harry alegando que no se sentía seguro en Reino Unido, motivo que le ha llevado a emprender acciones legales contra el Ministerio del Interior de su país natal, que además no le permite pagar a agentes de su propio bolsillo. No obstante, el pasado jueves, acompañado por su esposa, hizo dos breves reuniones con el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles y con la Reina. Todo apunta a que Meghan regresará a California este mismo lunes, mientras que Harry estará en La Haya hasta el viernes por la noche cuando se produzca la ceremonia de clausura de los Invictus, donde pronunciará un breve discurso en presencia del rey Guillermo.

Escucha aquí el podcast: 'Harry y Meghan: Jaque a la Reina'

'No descansaré hasta dejar un lugar mejor'

Por otro lado, Harry de Inglaterra ha dicho que: "No va a ser fácil, pero nunca, nunca, nunca descansaré hasta que como padre, al menos haya intentado hacer del mundo un lugar mejor para ellos porque es nuestra responsabilidad que el mundo sea como es ahora". También añadió que "no creo que debamos traer niños al mundo a menos que nos comprometamos a hacerlo mejor para ellos. No podemos robar su futuro", dijo en alusión a sus hijos Archie y Lilibet.