Los duques de Sussex visitan por sorpresa a Isabel II en Reino Unido

El castillo de Windsor ha sido la primera parada elegida por los duques de Sussex para pisar juntos suelo Europeo tras su marcha a Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan Markle han hecho un alto en el camino visitando sin previo anuncio a Isabel II antes de viajar a La Haya para estar presentes en la inauguración de los Juegos Invictus, tal y como tenían previsto. Meghan Markle no visitaba el Viejo Continente desde hacía dos años, cuando la pareja se desvinculó de la corona Británica estableciendo su residencia en California. En su primera salida juntos de Norteamérica desde que el matrimonio abandonara la primera línea de la Familia Real británica en marzo de 2020, el hijo pequeño del príncipe Carlos se ha reencontrado con su abuela, aquejada ultimamente de serios problemas de movilidad, junto a su mujer. Según ha confirmado su portavoz a la revista HELLO!, la pareja ha coincidido también con el principe Carlos en su inesperada visita a Londres.

Escucha aquí el podcast 'Harry y Meghan: jaque a la Reina'

VER GALERÍA

Tras confirmarse la ausencia de la reina Isabel II en el Servicio de Pascua, que por primera vez ha tenido que ser sustituida por su hijo mayor el príncipe Carlos y su mujer, Camilla de Cornualles en el tradicional 'Royal Maundy Service', la oficina de prensa de los duques de Sussex ha confirmado que la pareja, antes de llegar a los Países Bajos, ha decidido hacer una parada para reencontrarse con la familia en Reino Unido. Lo que aún no ha podido ser confirmado es si el matrimonio viaja con sus hijos, Archie, que está a punto de cumplir los tres años, y Lilibet, de diez meses, o si por el contrario la pareja ha decidido dejar a los pequeños en los Estados Unidos.

VER GALERÍA

Su primera parada juntos en suelo europeo ha estado dedicada a Isabel II y al príncipe Carlos, con quien también han coincidido en Windsor. Antes de este nuevo encuentro secreto con su abuela que acaba de revelarse, Harry ya había regresado al país solo en dos ocasiones, la primera para participar en el sepelio de su abuelo el duque de Edimburgo el 17 de abril de 2020, cuando Megan estaba embarazada de su segundo hijo. Después, el hijo menor del príncipe Carlos, regresó a Inglaterra sin la compañía de su mujer para asistir en julio de 2021 a la inauguración de una estatua en homenaje a su difunta madre, la princesa Diana de Gales, junto a su hermano el príncipe Guillermo. Megan Markle todavía no había pisado suelo europeo hasta hoy. La pareja ya justificó su alejamiento por la falta de seguridad, Harry no se siente seguro en su país natal desde que ya no dispone de protección policial ni se le permite pagar a agentes de su propio bolsillo que le acompañen y ha emprendido acciones legales contra el Ministerio del Interior para intentar solucionar la situación. De hecho, ninguno de los dos asistió al multitudinario funeral en recuerdo al desaparecido duque de Edimburgo que tuvo lugar en la Abadía de Westminster el pasado mes de marzo.

VER GALERÍA

La delicada salud de Isabel II, que cumplirá la próxima semana 96 años, le está impidiendo acudir a celebrar junto al pueblo británico las vuelta a las tradiciones religiosas tras dos años de restricciones por culpa de la pandemia. Se ha confirmado ya que el próximo domingo tampoco podremos verla en el oficio de Pascua que se celebrará en Windsor. Los problemas de movilidad que arrastra en los últimos meses están obligando a la Reina a cancelar algunas de sus citas más esperadas e importantes.

Archie pega el estirón ¡y es idéntico a su padre, el príncipe Harry!