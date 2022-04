Sin un encuentro con el rey Guillermo: así será el viaje de los duques de Sussex por tierras neerlandesas

Faltan días para que los duques de Sussex pisen suelo europeo. El sábado se inauguran en La Haya (Países Bajos) los Juegos Invictus en cuya inauguración estarán el príncipe Harry y Meghan Markle, según se ha confirmado. Será la primera vez que la Duquesa salga de los Estados Unidos desde que en marzo de 2020, el matrimonio abandonara la primera línea de la Familia Real británica. A pesar de la expectación que está generando este viaje, los reyes Guillermo y Máxima no tendrán ningún encuentro con el nieto de Isabel II y su esposa. Lo que sí dispondrán será de seguridad por parte la policía holandesa ya que aunque no son considerados como miembros de la realeza sí que se les considera VIP.

Al no ser invitados de la Casa Real, ni ser este un desplazamiento de Estado u oficial, los duques de Sussex no se alojarán en ninguna residencia de la Corte y tendrán que hospedarse en un hotel de La Haya. Es tradición que la Familia Real neerlandesa albergue en sus propiedades a miembros de la realeza extranjera, pero un portavoz ha confirmado, según señala The Daily Mail, que en esta ocasión no será así. De hecho la agenda de los reyes Guillermo y Máxima figura despejada para este fin de semana y en los próximos días no hay ningún compromiso relacionado con los Juegos Invictus. No obstante, la prensa holandesa asegura que el rey Guillermo sí podría hacer acto de presencia en la ceremonia de clausura de los Juegos, en la que podría estar acompañado por su tía, la princesa Margarita, presidenta honoraria del comité de los Países Bajos en los Invictus.

Queda en el aire saber si Harry de Inglaterra visitará Reino Unido y mantendrá un encuentro con su abuela, Isabel II, aprovechando que se encuentra al otro lado del Atlántico. Una visita que se produciría unas semanas después de que se celebrara el servicio de acción de gracias por la vida del duque de Edimburgo y al que ni el Príncipe ni su esposa acudieron. El duque de Sussex ya alegó que no se siente seguro en su país natal porque ya no dispone de protección policial ni se le permite pagar a agentes de su propio bolsillo, motivos que han hecho que haya emprendido acciones legales contra el Ministerio del Interior.

En este viaje sin precedentes, la prensa británica manifiesta que los duques de Sussex estarán acompañados por un equipo de producción para grabar material para un proyecto con Netflix, el gigante del entretenimiento con el que firmaron un contrato al poco de desvincularse de la monarquía inglesa. Hasta el momento se desconoce si el matrimonio viajará con sus hijos, Archie, que está a punto de cumplir los 3 años, y Lilibet, de diez meses, o si por el contrario los pequeños se quedarán en los Estados Unidos.