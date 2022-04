Los duques de Sussex ya tienen fecha para su próxima reaparición pública que será en Europa

Ya queda menos para que volvamos a ver en público a los duques de Sussex. Será este sábado y lejos de Estados Unidos, donde han creado su hogar en California junto a sus dos hijos. La cita en la que se les verá de nuevo será al otro lado del charco, en Europa, en la inauguración en La Haya (Países Bajos) de los Juegos Invictus, que se desarrollarán hasta el 22 de abril. Aunque la asistencia de Harry estaba asegurada, un portavoz ha confirmado a HELLO! que la Duquesa también se unirá a su marido en este evento.

Queda pendiente saber si los hijos del matrimonio, Archie, que el 6 de mayo cumplirá tres años, y Lilibet, de diez meses, acompañarán a sus padres en este desplazamiento. A Lilibet, la pequeña de los Sussex, nunca se la ha visto en público, aunque la primera imagen que trascendió de ella fue en la felicitación navideña que sus padres enviaron a finales de 2021. Archie sí que ha sido visto en alguna ocasión más, pero desde que la familia abandonó el Reino Unido, sus apariciones han sido contadísimas.

Estos Juegos, que creó el príncipe Harry en 2014 para militares veteranos o heridos en acto de servicio, son muy especiales para los duques de Sussex. Fue en los Invictus de Toronto cuando la pareja hizo su primera aparición pública como pareja en el año 2017 y se les vio caminando de la mano. La próxima visita a La Haya será la primera conjunta al viejo continente que realizan Harry y Meghan desde que se retiraron de sus deberes institucionales como miembros de primer nivel de la Familia Real británica, en marzo de 2020. Está previsto que la Duquesa permanezca en Países Bajos los primeros días de los Juegos, mientras que su esposo permanecerá en el país mientras dure la competición internacional.

Las reacciones a este viaje no se han hecho esperar y algunos medios en Reino Unido han puesto el acento en que la pareja se desplace a Europa, dos semanas después de que faltaran al servicio de acción de gracias por la vida del duque de Edimburgo, que tuvo lugar el pasado 29 de marzo en Londres. La notable ausencia de Harry en el homenaje a su abuelo fue justificada entonces porque el Príncipe asegura no sentirse a salvo en su país natal, lo que le ha hecho emprender acciones legales contra el Ministerio del Interior británico. El hijo menor de la princesa Diana de Gales, quien ya no tiene protección policial en Reino Unido y al que no se le permite costear ese servicio de su propio bolsillo, asegura que su equipo de seguridad privada en Estados Unidos carece de "jurisdicción" en el extranjero y que no puede acceder a la información de inteligencia necesaria para realizar adecuadamente su trabajo .