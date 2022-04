Meghan Markle rompe su silencio para llorar la muerte de un amigo

“El especialista en comportamiento animal, mi querido amigo Oli Juste, me dio a conocer Mayhew. Compartíamos, entre otras muchas cosas, un compromiso con el bienestar animal y un profundo amor por los perros rescatados. De hecho fue Oli quien ayudó a cuidar a mi perro Guy cuando me acababa de mudar a Reino Unido y se estaba recuperando de un accidente. Lo amaban como si fuera suyo (...) El 15 de enero de 2022, mi querido amigo Oli falleció trágica y repentinamente”. Con estas palabras encabeza Meghan Markle un mensaje que ha enviado a la organización animalista británica Mayhew, de la que ha sido patrocinadora desde 2019 hasta principios de 2022, con las que ha roto su silencio de hace semanas para rendir tributo a una de sus grandes amistades, que ha perdido la vida de forma repentina.

“Hace casi cuatro años, mientras exploraba posibles organizaciones para trabajar como voluntaria, Oli me llevó a Mayhew. Él sabía que más allá de sus programas de adopción y rescate, su trabajo internacional para mantener seguros a los animales y su trabajo local para encontrar hogares a las mascotas abandonadas, me sentiría atraída por su profundo amor por la comunidad, que trascendía el de los animales y se extendía a la gente a su alrededor. Él estaba en lo correcto. Me enamoré de Mayhew pronto y me convertí en su patrocinadora real”, continúa la Duquesa. Ahora, para honrar el trabajo de Oli Juste, se abrirá un ala en esta organización benéfica que ayudará a albergar a los animales que luchan por encontrar un hogar definitivo.

A raíz de su salida de la Familia Real británica, ya no está involucrada en el ámbito institucional con esta entidad, pero se sigue sintiendo muy involucrada. “Aunque mi tiempo como patrocinadora de Mayhew ha llegado a su fin, mi apoyo inquebrantable no. Animo a cada uno de vosotros a apoyarlos de la manera que podáis. El bienestar emocional de un animal rescatado no tiene comparación, pronto te darás cuenta que no eres tú quien lo salva, es él quien te salva a ti. A Mayhew, gracias por confiarme como su patrocinadora. Ha sido un honor. Como siempre, Meghan, duquesa de Sussex”, termina su declaración. Este comunicado de Meghan Markle se produce después de que la semana pasada se produjera el servicio de acción de gracias por la vida del Duque de Edimburgo al que no acudió el príncipe Harry.

Meghan visitó uno de los centros de Mayhew en enero de 2019 y en marzo de 2020. La organización ha revelado que la Duquesa estuvo trabajando de manera privada con ellos mientras se afanaba “desesperadamente” para conseguir financiación en medio de la crisis del coronavirus. Mayhew compartió la felicitación navideña de 2020 de los duques de Sussex.

