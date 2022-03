El príncipe Harry agranda la brecha con su familia y no asistirá al funeral en recuerdo de su abuelo El hijo del príncipe Carlos ha confirmado la decisión tras asegurar que no se siente a salvo en Reino Unido

El príncipe Harry ha confirmado, a través de un portavoz, que no volverá a Reino Unido para asistir al funeral en recuerdo a su abuelo, el duque de Edimburgo, el próximo 29 de marzo. La decisión ha sido tomada después de que el nieto de la reina Isabel II asegurara no sentirse a salvo en su país, a pesar de que sí tiene la intención de visitar a la monarca en algún momento próximo. Como se trataba de un acto privado de la familia, se esperaba que sirviera como una oportunidad para que reunieran todos los hijos y nietos en un servicio religioso en la Abadía de Westminster en honor al príncipe Felipe de Edimburgo, que falleció el pasado 9 de abril de 2021. Sin embargo, finalmente no será así.

El príncipe Harry aseguraba recientemente en una demanda judicial contra el Ministerio del Interior de su país que no se siente "seguro" a la hora de viajar a Londres con su mujer y sus hijos porque ya no tiene protección policial en Reino Unido, ni se le permite pagar agentes de seguridad de su propio bolsillo. El ejemplo que pone el duque de Sussex fue la persecución que sufrió por parte de los fotógrafos cuando en julio del pasado año estuvo inaugurando una estatua de su madre, Diana de Gales. Por lo tanto, sería contradictorio que sí viajara a Londres, al menos mientras dure el proceso legal. "No hace falta decir que quiere volver: ver a familiares y amigos y continuar apoyando las organizaciones benéficas que están tan cerca de su corazón", decía su abogada, Shaheed Fatima, en la audiencia preliminar que se celebró a finales de febrero en el Tribunal Superior de Londres.

En los últimos días, los medios especulaban con la posibilidad de que, si finalmente Harry acudía al servicio religioso, sería sin su mujer y sus dos hijos, Archie, que cumplirá 3 años el próximo 6 de mayo, y Lilibet que hará un año el 4 de junio. El duque de Sussex sí estuvo en el funeral celebrado el pasado año, aunque sin Meghan, que se quedó en Estados Unidos debido a su avanzado estado de gestación. Sin embargo, la esposa del Príncipe quiso mandar sus condolencias a través de una corona de flores.

El príncipe Harry, Meghan y sus niños están más que asentados en Estados Unidos cuando se cumplen dos años de su salida de la Casa Real. Pero el hijo de Carlos de Inglaterra mantiene una estrecha conexión con Reino Unido que no está dispuesto a dejar de lado: ha renovado el contrato de arrendamiento de Frogmore Cottage, la que fue su residencia en Londres y es el actual hogar de la familia formada por Eugenia de York, Jack Brooksbank y el pequeño August. Tener un domicilio en Gran Bretaña le permite seguir siendo uno de los cuatro Consejeros de Estado de Isabel II y, por tanto, asumir algunos de los deberes de la soberana si se encuentra temporalmente indispuesta.