De los primeros pasos de Lili a la profesión que ha elegido Archie: el príncipe Harry habla orgulloso de sus hijos

El príncipe Harry y Meghan Markle han acudido juntos a los Juegos Invictus, el mismo escenario que eligieron para su primera aparición pública como pareja. Desde entonces han pasado cinco años en los que la vida de los duques de Sussex ha cambiado mucho. Han contrañido matrimonio, han dejado atrás sus obligaciones reales, han cambiado su rutina en Londres por una nueva etapa en California y se han convertido en padres por partida doble. Precisamente de sus pequeños Archie Harrison y Lilibet Diana ha dado el hermano del duque de Cambridge nuevos detalles en People como que la niña ya camina. "Sus prioridades actuales son tratar de seguir el ritmo de su hermano; ¡dio sus primeros pasos hace apenas unos días", ha dicho orgulloso de su niña, que cumplirá un año el próximo 4 de junio.

El nieto de Isabel II, con la que se reunió hace unos días en el castillo de Windsor, espera que sus hijos puedan acompañarles en las próximas ediciones de la citada competición. Mientras ese momento llega, tanto él como la duquesa de Sussex explican a los niños en qué consisten estos juegos y comparten con ellos imágenes de algunas pruebas. "Le enseñé a Archie un video de baloncesto y rugby en silla de ruedas de los Juegos Invictus en Sydney, y le encantó", ha dicho. "Le mostré cómo a algunos les faltaban las piernas y le expliqué que algunos también tenían heridas invisibles. Los niños entienden mucho, y verlo a través de sus ojos fue increíble porque es tan sincero y sin filtros", ha relatado el Príncipe sobre su hijo, un niño con carácter que, a punto de cumplir tres años, sueña con ser astronauta, piloto...

Sea cual sea la decisión que tomen sus hijos de mayores sobre hacia dónde encaminarse profesionalmente, el príncipe Harry ha indicado que su único deseo es que Archie y Lili Diana crezcan en un mundo mejor, más justo, más seguro y equitativo. El sexto en la línea de sucesión al trono británico es consciente de que no es una tarea fácil pero confiesa que no va a rendirse hasta que "como padre, al menos haya tratado de hacer del mundo un lugar mejor para ellos". No en vano, considera que es una responsabilidad que asume en el momento en el que forma una familia. "No podemos robar su futuro", resalta.

La importancia de los Juegos Invictus en su vida con Meghan

Los Juegos Invictus que actualmente tienen lugar en La Haya hasta el 22 de abril fueron impulsados por el hijo menor del príncipe Carlos y la recordada Diana de Gales, quien asegura que ser padre "agrega otra capa emocional" a la cita. El duque de Sussex ha explicado que cuando estaba en el ejército se prometió sí mismo que lo dejaría antes de formar una familia porque no podía imaginar el dolor de estar lejos tanto tiempo y que la vida de sus seres queridos cambiara para siempre si él resultaba herido como les ha ocurrido a los participantes de la competición. "Todos los miembros de la comunidad Invictus han experimentado diversos grados de estas cosas. Tengo un gran respeto por lo que ellos y sus familias sacrifican en nombre del servicio", pone de relieve.

Durante su estancia en los Países Bajos, el príncipe Harry ha recordado la edición de los Invictus de 2017 celebrados en Toronto, cuando hizo su primera aparición pública con Meghan Markle escasas semanas antes de anunucia su compromiso. En este sentido ha explicado que eligieron dar este importante paso en ese escenario porque "no hay ningún lugar en el que puedas sentirte más abrazado y apoyado que con la familia Invictus", dice. Además, reconoce que "siempre había querido compartir estos momentos increíbles con alguien especial y tener a Meg a mi lado significa todo".

