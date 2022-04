El príncipe Harry cuenta cómo fue el ansiado encuentro con su abuela, Isabel II, después de dos años

La pasada semana los duques de Sussex aprovecharon su viaje a los Países Bajos para hacer una parada anterior en Londres, destino que no pisaban juntos desde marzo de 2020, cuando dijeron adiós a sus deberes como royals para iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Durante su breve visita a la ciudad del Támesis se reunieron con Isabel II en el castillo de Windsor, donde la monarca ha decidido instalarse definitivamente. Era la primera vez que el príncipe Harry y Meghan Markle se encontraban con la Reina después de dos años, cuando decidieron dar un paso atrás en sus deberes monárquicos. Sobre ese encuentro privado se ha pronunciado el príncipe Harry, quien ha asegurado en una entrevista de la BBC que ha sido "genial" ver a su abuela, que este jueves cumplirá 96 años.

El hijo menor del príncipe Carlos, con el que también habría coincidido durante su viaje relámpago a Londres, ha explicado que la Reina estaba al corriente de que se iban a celebrar los Juegos Invictus en La Haya y ha dicho que está seguro de que a la monarca le encantaría estar presente en la competición "si pudiera". Aunque Isabel II, que lleva siete décadas en el trono, no ha estado en los Países Bajos disfrutando de la competición, sí ha trasladado sus mejores deseos a los participantes mediante su nieto. "Tenía muchos mensajes para el equipo del Reino Unido que ya les he pasado a la mayoría de ellos", ha explicado el sexto en la línea de sucesión al trono británico. Ni el Palacio de Buckingham ni Clarence House, residencia oficial del heredero al trono, han hecho comentarios sobre la reunión con los duques de Sussex, pero The Mirror asegura que algunas fuentes próximas a la monarquía describieron la reunión como "muy cordial" e "increíblemente cálida y afable".

La buena conexión entre la soberana y su nieto no se quedaría ahí. Según The Daily Mail, los duques de Sussex han sido invitados al balcón del Palacio de Buckingham durante las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II, que tendrán lugar en junio. Dentro de estos festejos, Harry y Meghan también estarían invitados al servicio de acción de gracias en la catedral de San Pablo. Si la pareja apareciera en verano por Londres sería la mejor señal de que la conversación de la semana pasada fue todo un éxito. Además, según el rotativo británico, el Príncipe y su esposa habrían prometido a la soberana que abrazará a sus bisnietos Archie y Lilibet "en un futuro cercano". Sin embargo, tal y como apunta The Telegraph, como ya no forman parte de la Familia Real británica no serán invitados a participar en ningún acto oficial del Jubileo.

La posible vuelta de Harry y Meghan supondrá para los Windsor un verdadero acto de fe ya que hicieron una serie de afirmaciones sobre los miembros de la Familia Real, incluidas acusaciones de racismo, durante la entrevista de televisión que concedieron el año pasado a la presentadora estdounidese Oprah Winfrey. Además, quedaría por resolver el asunto de la seguridad, ya que el duque de Sussex mantiene un litigio con el Ministerio del Interior británico por no otorgarle seguridad en Reino Unido ni dejarle pagar agentes de su propio bolsillo. En el pasado, Harry ha sostenido que no se siente seguro en su país natal.

