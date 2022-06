Almudena Cid se sincera cómo nunca y cuenta cómo está seis meses después de su ruptura con Christian Gálvez La exgimnasta, que acudía este fin de semana en la Feria del libro, ha recuperado la sonrisa y confiesa que no descarta la maternidad

Seis meses después de su traumática ruptura con Christian Gálvez, Almudena Cid vuelve a sonreír. La exgimnasta acudía este fin de semana a la Feria del libro de Madrid para firmar ejemplares de su colección El mundo de Olympia y allí se mostraba simpática y muy cariñosa con todos sus lectores, especialmente con los más pequeños. Al marcharse, la actriz atendía a nuestros compañeros de Europa Press y se sinceraba como nunca. ¿Cómo se encuentra actualmente tras su separación? ¿Qué planes de futuro tiene? ¿Le desea felicidad a su ex, Christian Gálvez? Almudena ha abierto su corazón y ha desvelado, entre otras cosas, que no descarta la maternidad. Dale al play y no te pierdas la entrevista completa.

