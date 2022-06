El emotivo discurso de Patricia Pardo al recibir la Antena de Plata con mensaje indirecto a Christian Gálvez

Radiante, con una enorme sonrisa y dipuesta a vivir una noche para el recuerdo. Así ha llegado Patricia Pardo a la ceremonia en la que ha sido galardonada con la Antena de Plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. El Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), que es Patrimonio de la Humanidad, ha sido el telón de fondo de la gala en la que la presentadora de El programa de Ana Rosa ha sido distinguida por su labor. "Estoy muy emocionada y muy satisfecha, no me lo esperaba para nada. Estoy muy contenta por mi familia, por ver a mi madre emocionada y feliz. Son tiempos complicados para todos y es un premio tambien para ella", ha dicho.

Loading the player...

-Kate Middleton explica cómo se encuentra Isabel II tras ausentarse del segundo día de celebraciones del Jubileo

-La empatía y el compañerismo de Rafa Nadal tras la lesión de Alexander Zverev

La periodista no solo ha compartido el galardón con su madre, pieza fundamental en su vida, sino también con una persona muy importante para ella en el ámbito laboral, Ana Rosa Quintana. "Es un premio que recibo con mucho pudor porque mi maestra no está. Es un momento agridulce. Me hubiese gustado tenerla más cerquita, pero la tengo muy presente hoy", ha dicho a las cámaras de Gtres Patricia, quien ha definido esta etapa como complicada y exigente en el programaa preciasmente por la ausencia de su "alma máter". Para Patricia, sus compañeros de redacción se han convertido a lo largo de estos doce años en una segunda familia.

VER GALERÍA

Respecto al estado de salud de su jefa, que fue diagnosticada de cáncer de mama en noviembre y recientementa pasaba por el quirófano tras recibir tratamiento de quimioterapua, ha dicho que "está muy bien, feliz" y ha recordado que hace solo unos días la vimos disfrutando de una tarde de toros en Las Ventas junto a Cristina Tárrega. Sobre la vuelta al trabajo de Ana Rosa ha confirmado que está prevista para septiembre y ha explicado que todo el equipo está deseando sentirla cerca porque la echan de menos en su rutina diaria: "Es como ir a una fiesta de cumpleaños, que todo esté perfecto, la música, la comuda, pero nos falta la cumpleañera. Aquí pasa lo mismo". La presentadora gallega también ha tenido bonitas palabras hacia las cinco mujeres más importantes de su familia: su madre, su hermana Tamara, sus hijas, Aurora y Sofía, y su abuela Aurora, que le inculcó su fuerte carácter y la personalidad.

VER GALERÍA

Discreta en cuanto a su vida privada, la presentadora asegura estar "muy feliz" junto a Christian Gálvez que, aunque no ha asistido al acto, sí ha recibido un mensaje indirecto por parte de ella en su discurso, como se puede comprobar en el vídeo. A pesar de esta destacada ausencia, su relación está muy consolidada y desde febrero que se hizo público su noviazgo no dejan de dar importantes pasos. En mayo, el presentador de Alta tensión viajaba a Galicia, la tierra natal de ella, para conocer a sus seres queridos como sus dos hijas, Patricia es madre de dos niñas, Aurora y Sofía, de seis y cuatro años, respectivamente, fruto de su matrimonio con Francisco Márquez, con el que mantiene una gran amistad.