Patricia Pardo, feliz, enamorada y el orgullo de sus padres por el reconocimiento que acaba de recibir

Patricia Pardo, de 38 años, está atravesando por un momento muy dulce, tanto en su vida personal como en su faceta profesional. Su relación con Christian Gálvez, que se dio a conocer el pasado mes de febrero, se afianza día a día. A eso hay que sumar sus triunfos laborales. Desde que Ana Rosa Quintana comunicara su enfermedad, en noviembre, Patricia la sustituyó al frente de El programa de Ana Rosa con gran éxito. Además, ahora ha sido distinguida con la Antena de Plata 2022 en la categoría de Televisión, un premio concedido por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid (ARTV), cuyo fallo se dio a conocer este viernes. Será una edición muy especial ya que es la primera que se celebrará después de la pandemia y se llevará a cabo el próximo 3 de junio en el paraninfo de la Universidad de Alcalá. Se trata de un reconocimiento que hace especial ilusión a Patricia por ser concedido por sus colegas de profesión, algo que le apasiona, y por cómo ha llenado de orgullo a sus padres.

El equipo del espacio matinal que conduce ha querido dar una sorpresa en directo a la presentadora. Durante el transcurso del programa, Miriam Gimeno ha pedido paso desde la redacción para una importante noticia de última hora. "Tenemos una importatísima información que queremos compartir con todos nuestros espectadores. Estamos contentos de poder hacerlo porque es algo muy positivo. La protagonista de la noticia eres tú, Patri", ha comenzado diciendo la redactora ante la sorpresa en plató de su compañera.

"Nuestra presentadora, Patricia Pardo, es una de las galardonadas con la Antena de Plata 2022, uno de los premios más reconocidos de nuestro gremio, otorgado por la Asociación de Profesionales de Radio y TV de Madrid. Reconoce la labor profesional de nuestra presentadora, su trayectoria a lo largo de todo este curso al frente de la actualidad y, por supuesto, su trayectoria periodística hasta la fecha", ha recordado Miriam desde la redacción de El programa de Ana Rosa. "Te traslado, de parte de tu redacción, nuestra más sincera enhorabuena. Estamos muy orgullosos de ti", ha finalizado. "Mi redacción no, ni mucho menos. Sois mis amigos y compañeros, sabéis que os quiero de corazón, no me puedo sentir más querida y valorada por todos vosotros", ha agradecido la presentadora muy emocionada.

"No me voy a poner a llorar, que me da mucha vergüenza", ha dicho Patricia con los ojos brillantes y una gran sonrisa. Y ha añadido: "Estoy muy agradecida, no me lo esperaba en absoluto. Estoy muy emocionada por la gente que al dar la noticia se emocionó, gracias". Patricia Pardo ha reconocido sentirse feliz por lo que esta noticia ha supuesto para los suyos. "Me alegro sobre todo por mis padres, mi madre está muy emocionada. Es como cuando das un regalo, que te hace más ilusión a ti. No he llorado, ¿eh? Estoy a punto, pero no", ha bromeado la periodista cuando ha conectado con su compañero Joaquín Prat, quien ha querido aprovechar el momento para darle la enhorabuena públicamente. "Me alegro mucho, es un premio muy merecido. Muchos años de esfuerzo y dedicación, y, al final, esta pequeña recompensa. Aunque la recompensa yo siempre he pensado que es tener trabajo", ha afirmado el presentador de Cuatro al día.

