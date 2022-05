La última declaración de amor de Christian Gálvez a Patricia Pardo que esconde una gran pregunta

Christian Gálvez ha vuelto a proclamar a los cuatro vientos su amor incondicional por Patricia Pardo. El popular presentador madrileño se deshacía nuevamente en elogios hacia su chica, aprovechando que este 1 de mayo se celebraba en toda España el día de las mamás. "La vida me ha puesto a otra madre a mi lado", comenzaba diciendo en alusión a la periodista gallega, que tiene dos hijas de su anterior relación matrimonial. Aunque se desconoce todavía si el locutor ha conocido ya en persona a las pequeñas, que se llaman Aurora y Sofía, él declara sentirse muy afortunado por la confianza que le da su novia. "No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero... Y es que, ¡jo!, que te incluya en una familia que no es la tuya, vale oro", señalaba el comunicador este domingo por la mañana en los micrófonos de su programa radiofónico en Cadena 100.

A este respecto, el ex de Almudena Cid confesaba recientemente en las ondas que no descarta ni mucho menos ser padre algún día: "Me flipan los niños y me gusta jugar con ellos", reconocía primero, asegurando que tiene "paciencia" con ellos y está dispuesto a hacer "el robot, el gorila o lo que haga falta" con tal de entretenerles. A quien sí se ha presentado Christian Gálvez es a buena parte de la familia más íntima de Patricia Pardo, tal y como desvelaba ¡HOLA! en exclusiva el pasado 31 de marzo. La pareja fue a pasar un fin de semana a Santiago de Compostela, ciudad natal de la presentadora de El programa de Ana Rosa. Allí, tuvieron la ocasión de verse con Manuel, padre de la comunicadora; 'Finuca', su madre; además de Tamara, su hermana; Manel, su cuñado; y los pequeños Manuel y Marina, sus sobrinos. En su encuentro, el exconductor de Pasapalabra estuvo muy cariñoso con todos ellos y, en especial, con la progenitora de la periodista, a la que abrazó efusivamente en plena calle.

No cabe duda que esta cordialidad resulta muy importante para Patricia, ya que es una persona que siempre ha puesto de manifiesto el gran apego que siente por los suyos. Por otro lado, aquella reunión muestra la apuesta decidida de los dos rostros de Mediaset por su relación, que se hizo pública en febrero. Volviendo a las románticas palabras de este domingo, el presentador mostoleño se refería a su pareja como su nueva "compañera de viaje y de vida", destacando de ella que es una mujer "fuerte y guerrera". Además, admitía que "ella es la luz que ilumina mi camino" y "ojalá siga cerca de mí dando 'pasiños' a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser", remarcaba sobre lo entregados que están ambos con este romance que confirmaron hace poco más de dos meses y cuyas primeras imágenes juntos las veíamos el pasado 12 de marzo.

A continuación, Christian Gálvez reflexionaba sobre la palabra amor, que "viene del latín amoris: a, negación; moris, morir. Es decir, lo que no muere", apuntaba antes de revelar supuestamente algo que muchos se preguntan tras escucharle. "Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hasta en mi piel", manifestaba en alusión a un posible ¿tatuaje? que se habría hecho con el nombre de Patricia, como una muestra inequívoca del compromiso y pasión que siente por ella. Para finalizar, el presentador transmitía un cariñoso "os quiero" dirigido tanto a su propia madre como a la periodista, con quien sigue afianzando su idilio cada día que pasa. Aunque de momento la comunicadora de 38 años se muestra mucho más discreta al hablar de sus sentimientos, él no tiene reparos y habla sin tapujos sobre el momento especialmente dulce por el que atraviesa desde que comenzaran a salir.

