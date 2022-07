Quién es el exfutbolista del Real Madrid con el que han fotografiado a Almudena Cid

Almudena Cid puso fin a 10 años de romance con Christian Gálvez a finales del pasado año, y el presentador comenzó una relación con Patricia Pardo poco después. Ahora parece que la exgimnasta ha recuperado la sonrisa pasando el verano con un exdeportista como ella. Se trata de Gerardo Berodia, que actualmente es intermediario entre futbolistas y clubes pero que comenzó su carrera sobre el campo hasta que decidió colgar las botas en 2019. Creció en la cantera del Real Madrid y jugó con la camiseta blanca hasta 2004, cuando fichó por el CD El Álamo, tras lo que pasó por el Leganés, el Zamora, Ponferradina e incluso estuvo durante una temporada en el Wilstermann de Bolivia, antes de retirarse en el Unión Adarve de Madrid (en la Segunda División).

- Navegando entre delfines y haciendo surf: el primer verano de Almudena Cid tras su separación

Gerardo era un buen amigo de Almudena Cid y Christian Gálvez y ya hace años posaban juntos en una fotografía tomada en grupo durante una boda. Sin embargo, según publica ahora la revista Semana, este verano habrían estado pasando mucho tiempo juntos. De hecho, en las últimas publicaciones de la exgimnasta se la ve bailando de la mano de alguien, ¿podría ser el exfutbolista con quien está en una escapada rural en Granada? El exdeportista trabaja en Promoesport, que representa a jugadores como Carlos Soler o Marc Roca, y está muy unido a los suyos igual que la actriz y bailarina. Además, a los dos les encanta viajar, por lo que tienen muchas cosas en común.

- Almudena Cid se refugia en el actor Félix Gómez, su gran apoyo tras su separación

El pasado mes de mayo, ¡HOLA! publicó unas fotografías de Almudena Cid durante una escapada a Ibiza, donde disfrutó de la compañía de Félix Gómez. El actor forma parte del elenco en la obra de teatro Una historia de amor, un trabajo que para la medallista olímpica estaba siendo "sanador y terapéutico" según ella misma contaba. Aprovechando que estaban en la isla gracias a la representación de su obra, pasaron un rato juntos en la playa en el que se les vio compartiendo confidencias y diversión.

- Almudena Cid se sincera tras su separación de Christian Gálvez

"A mí se me han aparecido personas que estaban y, de repente, me han salvado y compañeros que me han sostenido", decía Almudena en una entrevista con ¡HOLA! con motivo del estreno de su obra de arte unos meses antes, poco después de que se conociera su ruptura con Christian Gálvez. La exdeportista admitía entonces que estaba aún procesando lo ocurrido y aunque se encontraba bien aseguraba que había visto "la belleza en el dolor" y que estaba cuidando de sí misma tras darse cuenta de que en una relación no hay solo que dar sino también hay que recibir.

Por su parte, Christian Gálvez continúa su relación con Patricia Pardo y este mismo martes les vimos por primera vez juntos en televisión cuando el presentador acudía al programa de su pareja para promocionar su nuevo espacio, Esta noche gano yo. Desde que se hiciera público su romance, los dos comunicadores han viajado por el mundo y hecho declaraciones de amor públicas con las que han confirmado y consolidado su noviazgo.