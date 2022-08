Los motivos por los que Chanel Terrero no formará parte de 'Malinche' el musical de Nacho Cano La actriz mexicana Andrea Bayardo será su sustituta

Malas noticias para los fans de Chanel Terrero: finalmente, la cantante no va a formar parte del elenco de Malinche, el musical dirigido por Nacho Cano. Si bien es cierto que la artista llevaba varios meses completamente involucrada en este proyecto que la llenaba de ilusión, puesto que iba a dar vida a su protagonista, e, incluso había grabado el sencillo Destino México que hizo las veces de carta de presentación ante el público, los nuevos compromisos profesionales que ha adquirido a raíz de su exitoso paso por el Festival de Eurovisión hacen imposible que la vocalista tenga hueco en su agenda para dedicar el tiempo necesario a un trabajo tan exigente como este, ya que la obra tendrá una representación diaria.

Cabe recordar, que la intérprete de Slomo conoce a la perfección los sacrificios que supone tener que subirse al escenario y enfrentarse a este tipo de espectáculos porque en el pasado ya participó en otros títulos tan populares como El Rey León, Flashdance o Mamma Mia!. A pesar de la tristeza que puedan sentir sus admiradores por no poder verla en este prometedor directo, sí que podrán disfrutar de sus melodías en el nuevo álbum de estudio que está preparando en Los Ángeles. De la misma manera, se ha llegado a hablar de un pequeño cameo en el remake de UPA Dance: una serie que batió récords de audiencia a principios de la década de los 2000.

Chanel ya tiene sustituta

Esta superproducción sigue adelante y ya ha encontrado reemplazo para Chanel Terrero. Se trata de la actriz mexicana Andrea Bayardo. Un nombre todavía no muy conocido en España, pero que tiene una larga trayectoria a sus espaldas. Licenciada en Relaciones Internacionales, el mundo de la interpretación llamó a su puerta desde muy niña y con 9 años empezó a tomar clases de ópera. Una pasión que le ha llevado a participar en la edición de su país del talent show La Voz y a llenar algunos de los teatros más importantes con clásicos como Aida.

Este es el tercer trabajo musical del compositor que ya conquistó el corazón del público Hoy no me puedo levantar (2005) y su adaptación familiar En tu fiesta me colé (2006). Para dar forma a Malinche lleva trabajando más de 10 años, un esfuerzo que ha quedado registrado en forma de documental en Netflix. En esta ocasión busca narrar el apasionado romance que vivió el conquistador Hernán Cortes con una mujer indigena para así escenificar este momento histórico y como el amor puede superar los choques culturales. Una apuesta ambiciosa de la que espera poder levantar el telón el próximo 15 de septiembre en el recinto de Ifema, en Madrid.

