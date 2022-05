¿Ha sufrido Chanel un intento de agresión tras el concierto de la Plaza Mayor de Madrid? La cantante y RTVE lo aclara

Días después de que Chanel Terrero diese un concierto en la Plaza Mayor de Madrid por el día de San Isidro, tras volver de Turín donde consiguió un histórico tercer puesto en Eurovisión, salía a la luz la noticia de un supuesto incidente que había tenido lugar en el backstage y que requirió de intervención policial. Una información revelada por Nacho Campillo, integrante del grupo Tam Tam Go, quien señalaba a Socialité que un hombre armado habría entrado al backstage del primer concierto de Chanel Terrero en la capital española, después de volver del Festival de Eurovisión. Sin embargo, la propia protagonista, y más tarde la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, han desmentido tajantemente esta noticia.

VER GALERÍA

¡Pone los pelos de punta! Te contamos todos los detalles de la multitudinaria actuación de Chanel en Madrid

La primera en contradecir esta información ha sido Chanel, quien a través de su perfil público ha pedido que no se publicasen noticias falsas con el fin de no alarmar más a nadie: "Por favor, no inventéis noticias y menos si son de tal gravedad como la que se está diciendo. Preocupáis a mi familia y amigos. Estoy bien y no ha pasado nada", escribía esta mañana la cantante de SloMo. Horas más tarde era la directora de Comunicación de la cadena pública que negaba que hubiera sucedido lo que habían contado. María Eizaguirre ha confirmado que nada más aterrizar de Turín, Chanel se trasladó en un autobús escoltado por la policía a los estudios de televisión de Prado del Rey para maquillarse y prepararse, antes de que acudiese al concierto de la Plaza Mayor. Después, con una furgoneta se dirigió al centro de Madrid para dar su espectáculo, donde la esperaban una multitud de seguidores dispuestos a recibirla como se merecía.

VER GALERÍA

De Marta Sánchez a Thalía pasando por Rigoberta Bandini o las Tanxugueiras ¡se rinden ante el Chanelazo!

Un dato que resaltan desde el ente público es que Chanel no disponía de camerino y que en todo momento estuvo custodiada por la policía y respaldada por sus compañeros de baile, los cuales no se separaron de ella. Además, los mismos responsables de seguridad del Ayuntamiento de Madrid han confirmado a la cadena que "ese día hubo una detención", pero que "se produjo horas antes" de que empezase la actuación. "Fueron varios seguidores de Chanel los que advirtieron a la Policía del extraño comportamiento que estaba teniendo un hombre dentro del recinto. Cuando se acercaron, se negó a mostrar su documentación, pero al ser cacheado se comprobó que no portaba ningún arma ni objeto hiriente", comentaban al final del programa Corazón.

VER GALERÍA

El gran vínculo de Chanel Terrero con sus abuelos, su reencuentro pendiente y más esperado

Chanel conseguía un histórico tercer puesto -no ocurría desde 1995 con Anabel Conde y su Vuelve conmigo- en la gran final de Eurovisión el pasado sábado 14 de mayo. La cantante se había coronado en el escenario de Turín con su espectacular actuación, recibiendo la puntuación más alta en la historia del país. Por este motivo, y por el furor que había estado causando la artista durante los meses previos a Eurovisión, el público acudió al escenario que se encontraba en la Plaza Mayor de Madrid para recibirla con vítores y aplausos, tal y como se merecía tras su paso por el certamen europeo.