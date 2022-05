De Marta Sánchez a Thalía pasando por Rigoberta Bandini o las Tanxugueiras ¡se rinden ante el Chanelazo!

Hacía 27 años que España no conseguía un hito así en el Festival de Eurovisión. Chanel Terrero, nuestra representante en Eurovisión ha hecho historia con su tercer puesto en el certamen y nuestros rostros conocidos se han sumado a la celebración de lo que ya se conoce como 'el chanelazo', enloqueciendo con ella. Las felicitaciones por su actuación con SloMo le están llegando desde todos los ámbitos, desde el gobierno, la política, el mundo del arte y sobre todo la música, estrellas nacionales e internacionales mandan mensajes a la cantante transmitiendo sus felicitaciones. Todo el país está vibrando con el logro que ha conseguido: colocar de nuevo a España en el top cinco. La cantante regresa este domingo a España y actuará en las fiestas de San Isidro organizadas por el Ayuntamiento de Madrid en la Plaza Mayor.

La española, de origen cubano, recibió el apoyo de la profesión antes de actuar y después, luego su puntuación final terminó por desatar la locura. Compañeros de profesión como Marta Sánchez, Ana Mena, Rosa López, Mónica Naranjo, Barei y Thalía, entre muchos otros más han celebrado su triunfo y especialmente los ex-representantes españoles en el festival como Pastora Soler y Blas Cantó. Marta Sánchez, una de sus incondicionales desde el primer momento, ha sentenciado así su logro: “Te lo mereces!!! Has estado Impresionante!!! Es muy difícil hacer lo que tú has hecho hoy!! Has hecho historia!!! Los españoles estamos muy orgullosos de ti!! Y de todo tu equipo y compañeros!! Gracias por ese tercer puesto en Eurovisión”. Alaska la encumbra como "Diosa!" y añade: "Fantástica representación. Enhorabuena a todo el equipo, de la primera a la última persona implicada. Y felicidades a Televisión Española por apostar por un festival que los eurofans adoramos. Por cierto, la canción de Reino Unido me parece preciosa"

Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, que quedaron finalistas en el Benidorm Fest se volcaron con ella desde el principio y también han celebrado el triunfo, a Chanel le llueven las felicitaciones por su trabajo y profesionalidad. Todos coinciden en catalogar nuestro paso este año por el festival como algo “histórico”. No ha sido necesario ganar, mérito que se ha llevado la Kalush Orchestra de Ucrania, para poder celebrar este gran acontecimiento sin precedentes.

“Eres una Reina. Una ganadora con todas las letras”, le dice también Beatriz Luengo. Hasta Risto Mejide, famoso por su escepticismo, la encumbra. El publicista analizó su actuación con un comentario que consiguió más de 2000 aceptos en tan sólo diez minutos. Le decía “Gracias Chanel Terrero por dejar esa increíble impresión delante de millones de personas en todo el mundo. Pase lo que pase, tú ya has triunfado, y nosotros contigo”, añadiendo después “lo de Chanel Terrero ha sido lo mejor que he visto en Eurovision en mucho tiempo. No entre nuestros representantes. Entre todas las actuaciones de todos los países”

“No podemos estar más orgullosos" aseguraba la cantante nada más conocer su tercera posición en el ranking final, quiso dar las gracias primero a su equipo: “lo que hemos hecho nos ha salido del corazón y de horas de trabajo y dedicación” y luego también, a sus fans, por todo el apoyo recibido. Le faltaba el aire para respirar de la emoción. Alegría, muchas lagrimas y un recuerdo muy especial para sus abuelos fue su primera reacción. Deseando verla de nuevo en España para que nos cuente todo lo que está sintiendo en estos momentos, el próximo martes está previsto que la cantante ofrezca un encuentro con la prensa en el podrá darnos todos los detalles de cómo va a celebrar esta proeza. Vestida de Palomo Spain, Chanel Terrero ha dejado boquiabiertos a todos en el Pala Alpitour de Turín volviendo a llenar de brillo el paso de España por el Festival de Eurovisión. ¡Enhorabuena!

