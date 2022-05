¡Ganadora, ganadora! El auténtico baño de masas de Chanel en Turín justo antes de su actuación en Eurovisión

Loading the player...

Ya no queda nada para que Chanel Terrero se suba al escenario del pabellón ‘Pala Alpitour’ de Turín y deslumbre a toda Europa con su espectacular interpretación de ‘SloMo’. A su llegada al recinto, la representante española se ha dado un auténtico baño de masas con los Eurofans, que la han recibido a gritos de "Ganadora, ganadora, ganadora...". Chanel no podía contener la emoción y tenía los sentimientos a flor de piel. Ella misma confesaba que está “en shock”. Pero ahí no quedaba la cosa: a nuestra representante le ha costado llegar a su destino porque los fans no la dejaban avanzar y no paraban de hacerse selfies con ella. Sin duda, un auténtico subidón de adrenalina a escasos minutos de la actuación que la puede convertir en una estrella mundial. ¿Ganará España el Festival de Eurovisión más de medio siglo después? Chanel Terrero tiene la última palabra. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Chanel, muy emocionada al escuchar el mensaje de una artista internacional a la que admira muchísimo

- ¿Se puede votar a Chanel desde España? ¡Atención!: estas son las normas para que puedas participar en Eurovisión

- El espectacular recibimiento a Gianluca Vacchi y su familia en su mansión de Bolonia tras varios meses en Miami