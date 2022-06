¡Sorpresa! Chanel Terrero quiere dar 'Un paso adelante' en nuevo proyecto profesional

'Uno, due, tre, cuatro ...' ¡Chanel Terrero rumbo a su nuevo proyecto! La representante española en el pasado Festival de Eurovisión es sin duda una de las estrellas más cotizadas y solicitadas del panorama actual, después de su excepcional papel el pasado 14 de mayo en el certamen de Turín donde consiguió un tercer puesto que supo a gloria. Tras conquistar al Viejo Continente con su SloMo y lograr la mejor posición para nuestro país de los últimos 27 años, su caché se ha disparado y no paran de lloverle ofertas. Entre ellas, la artista se habría decantado por una que no solo es muy apetecible a nivel profesional sino que realmente se ajusta más que ninguna otra a su polifacético perfil. Hablamos de su fichaje de campanillas por UPA Next, el esperado regreso de la mítica serie televisiva Un paso adelante que ya está en marcha. Las negociaciones para su incorporación van por muy buen camino y quedaría solo cerrar algunos flecos, tal y como informa Bluper, para este trabajo que parece hecho a su media ya que podrá desplegar todo su talento como actriz, cantante y bailarina.

En la reapertura de la célebre Escuela de Artes Escénicas de Carmen Arranz, Chanel compartirá elenco y vivencias con otros intérpretes que ya formaron parte de la ficción juvenil como son Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz. Mientras, el que por ahora no tiene confirmada su presencia es otro de sus protagonistas, el actor Pablo Puyol, quien recientemente lamentaba que no le hubieran llamado para la producción de Atresmedia y Mediapro. De cerrarse el acuerdo, que todo apunta a que sí, la hispano-cubana volverá por la puerta grande al mundo de la series tras haber colaborado en títulos como El inmortal, que está pendiente de estreno, Águila Roja, El Continental, Los nuestros, B&b y Gym Tony o El secreto de Puente Viejo. Los próximos meses prometen ser apasionantes para nuestra eurovisiva ya que grabará un disco del que ya tiene listas ocho canciones, y será cabeza de cartel del nuevo musical de Nacho Cano, Malinche, un género que la artista domina a la perfección tras su paso por obras tan importantes como Mamma Mia!, Flashdance, El guardaespaldas, Nine o El rey león.

Mientras llega ese momento, la actriz de 30 años criada en Cataluña sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su novio, el productor musical Bastián Iglesias. La pareja ha elegido Mallorca e Ibiza para relajarse, "comer y dormir", como dice ella misma con humor, primero en uno de los hoteles más icónicos y lujosos de Palma. Ubicado en la tranquila zona residencial de Son Vida, coloquialmente conocida como el Beverly Hills de la isla, es un recinto por cuyas habitaciones han pasado ilustres personalidades como Aristóteles Onassis y María Callas, Raniero y Grace de Mónaco, Brigitte Bardot o Julio Iglesias, entre otros. Tal y como desvelaba ¡HOLA! hace un par de semanas, la cantante está aprovechando su estancia en las islas para tomar el sol y broncearse, hacer turismo por la capital, disfrutar de placenteros baños en algunas de las calas más tranquilas del Mediterráneo, probar los manjares de la zona o presenciar los atardeceres únicos del lugar, entre otras actividades.

