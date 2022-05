Las horas frenéticas de Chanel Terrero: de Turín a Madrid para dar un multitudinario concierto

Sin tiempo para saborear su excepcional resultado en Eurovisión, Chanel ha vuelto a ponerse delante un público totalmente entregado que la aclamaba como nunca tras su gran papel en el festival. Cuando no han pasado ni 24 horas de su actuación en el certamen de Turín, nuestra representante aparecía a las ocho y media de la tarde por la Plaza de Mayor de Madrid dispuesta a dar un concierto que ya tenía pactado con antelación. Es decir, que cuando se programó su aparición de este domingo en la capital con motivo de las fiestas de San Isidro, no se contaba entonces con el tercer puesto que la intérprete de SloMo conseguiría en el concurso musical. Las previsiones se han visto por tanto desbordadas, ya que eran cientos los que hoy querían ver de cerca a la estrella. Más aún si tenemos en cuenta que se trataba de un recital gratuito donde no era necesario adquirir una entrada, por lo que el aforo del emblemático lugar quedaba cubierto por completo desde horas antes.

¡Menudo recibimiento! Chanel vuelve a España por la puerta grande y esta es su próxima parada

Tanto la plaza madrileña como sus aledaños eran un hervidero de personas que gritaban, aplaudían y vitoreaban eufóricos a la cantante hispano-cubana, quien a su llegada les regalaba como podía un "¡os quiero!" y les lanzaba besos al aire entre las fuertes medidas de seguridad que la rodeaban. Después, al subirse al escenario junto a sus bailarines, Chanel Terrero desataba la locura y recibía el calor unánime de un recinto arquitectónico lleno hasta la bandera. Ha lucido un precioso vestido corto negro ajustado con una de sus mangas al descubierto, además del pelo recogido y las gafas de sol puestas en todo momento. Con una coreografía lógicamente mucho más pausada que la que vimos el sábado en el festival, cantaba el tema que nos ha llevado al podio eurovisivo mientras los allí presentes vibraban y coreaban la letra al unísono con su nueva ídolo.

¿Se celebrará Eurovisión 2023 en España? Ya hay propuesta formal de RTVE por si Ucrania no puede

La capital ha celebrado la festividad de su patrón y, desde el punto de vista musical, no podía contar con mejor reclamo como era nuestra representante en Eurovisión 2022. Un evento organizado por Los 40 Classic para esta jornada tan castiza, en la que también se ha ofrecido un recorrido por algunos de los sonidos más representativos de la escena nacional de las últimas décadas. De esta forma, los asistentes han podido disfrutar de grupos míticos como Nacha Pop y Tam Tam Go, así como de la cantante Nena Daconte. Pese a lo apretado de su agenda, Chanel decidía no perderse esta cita ante su cada vez mayor número de fans y lo hacía poco después de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sobre las 18:00h aparecía por la terminal y allí era recibida en olor de multitudes, mostrándose realmente feliz y entusiasmada ante una nube de medios de comunicación que querían captar sus primeras imágenes y declaraciones a su llegada a nuestro país.