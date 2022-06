Chanel Terrero presenta públicamente a su novio, Bastián Iglesias

Loading the player...

Desde que acudió como representante de España al Festival de Eurovisión el pasado 14 de mayo, alcanzando el tercer puesto gracias a su tema SloMo, el nombre de Chanel ha acaparado numerosos titulares. Ella, sin embargo, ha preferido llevar algunos aspectos de su vida en privado, como su relación sentimental. No obstante, la cantante ha decidido no esconderse más. Chanel ha sorprendido acudiendo de la mano de su chico, el artista multidisciplinar Bastián Iglesias, por primera vez a un evento público, los Premios Inspiring Girls. Dale al play y no te lo pierdas.

