Así es Bastián Iglesias, el artista multidisciplinar que ha conquistado el corazón de Chanel Terrero

Chanel Terrero sigue saboreando las mieles del éxito que le ha proporcionado su paso por el Festival de Eurovisión y qué mejor manera que hacerlo en las playas de Mallorca. Pero, la cantante de SloMo no lo ha hecho sola, si no que ha querido viajar hasta la isla balear en compañía de una persona muy importante para ella: su pareja Bastián Iglesias. Los dos han protagonizado en la playa románticos momentos juntos y además, la intérprete española, que consiguió el tercer puesto en el festival, acaba de compartir unas imágenes junto a él, confirmando que están felices juntos. Pero, ¿quién es el hombre que le hace sonreír a Chanel?, ¿Quieres conocer quién es Bastián Iglesias? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

