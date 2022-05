Chanel habla del imprevisto que sufrió con su vestuario en Eurovisión

La actuación de Chanel en Eurovisión fue arrolladora. La artista está muy orgullosa de su trabajo, sin embargo, hubo un pequeño detalle que no salió como esperaba. "Me vi bien, pero hay cosas", confesó en La Noche D, de Televisión Española. Eva Soriano, presentadora del programa, quiso saber a qué se refería, y la cantante explicó que la chaqueta, una maravillosa creación de Palomo Spain, se abrió antes de lo previsto.

- Chanel, 'en shock' tras recibir la felicitación de los Reyes por 'hacer historia' en Eurovisión

VER GALERÍA

"Nunca se había abierto la chaqueta hasta ese día. Nosotros hemos ensayado la coreografía, la voz, la actitud... Se ensaya una y otra vez y esos cimientos están fuertes, pero cuando te subes al escenario lo único que te queda es disfrutar", comenzó diciendo. "Me rallé un poco porque la chaqueta pesaba mucho y una persona muy especial para mí me dijo: 'Rompe la chaqueta, que te dé igual'. Y en ese momento, con la euforia y pasármelo bien lo hice más fuerte y se abrió", señaló. David Civera, uno de los invitados, preguntó con ironía si eso era un fallo y Chanel aclaró: "No es un fallo, es algo curioso".

- Palomo Spain habla sobre el vestido de Chanel

VER GALERÍA

Esta anécdota pasó completamente desapercibida para el gran público. Sin embargo, los eurofans sí detectaron el problema de Chanel con el vestuario el mismo día del certamen. "Se me ha parado el corazón cuando he visto la chaqueta de Chanel abierta antes de tiempo", publicó un seguidor al comprobar que la actuación no estaba saliendo exactamente igual que en los ensayos. "Chanel ha bajado tan duro hasta el suelo que se le ha abierto la chaqueta", añadió otro.

VER GALERÍA

Otro de los momentos más comentados de la actuación de Chanel fue el abanico. Los espectadores se preguntaban de dónde había salido y la cantante desveló el misterio. "Pol Soto, el bailarín, fue capaz de bailar, cantar, guardar el micro y el abanico y correr a dármelo", contó.

VER GALERÍA

Horas antes de esta entrevista, en la que bailó con Eva Soriano la pegadiza canción del representante de Rumanía, Chanel recibió un mensaje de felicitación de los Reyes que decía así: "Muchísimas felicidades por tu fantástica actuación. Has hecho historia para España en este festival de la música al alcanzar ese tercer puesto tras una reñida final". La cantante, al leer las palabras de don Felipe y doña Letizia, exclamó: "¡Estoy en shock... es muy fuerte... no me lo creo!".