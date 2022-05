La UER pide más tiempo para investigar la polémica con las votaciones de Eurovisión RTVE aclara si reclamará o no el segundo puesto de Chanel y su 'Slomo'

Chanel Terrero, nuestra representate de Eurovisión 2022, ha vuelto a España convertida en toda una estrella tras su tercera posición en el festival, un certamen que ha estado rodeado de polémica tras las irregularidades en las votaciones de seis países participantes. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del concurso musical, ha pedido más tiempo para revisar las posibles "pautas de voto irregulares" de Rumanía, Montenegro, Moldavia, Azerbaiyán, Polonia y San Marino, sospechosos de que pudieron votarse entre sí durante la segunda semifinal. "El proceso necesita concluirse antes de que podamos hacer nuevos comentarios", han relatado en un comunicado los organizadores tras las quejas de algunos concursantes y sus respectivas delegaciones, cuyos votos del jurado no fueron tenidos en cuenta durante la final por las supuestas anomalías.

Rumanía fue uno de los primeros países en quejarse el lunes sobre las votaciones, unos puntos del jurado que nada tenían que ver con los que hubieran dado y que habrían hecho que Chanel fuera segunda y no tercera. "Hemos acordado los 12 puntos a Moldavia, ellos diciendo que lo habíamos dado a Ucrania. Desgraciadamente, nuestro jurado no le había dado ningún punto. A España en vez de un voto le daba tres y a Reino Unido, ninguno", relató Oana Dobrescu, corresponsal de la televisión del país en Sálvame. Aunque la delegación de WRS y su Llámame y los otros cinco países afectados consigan que la UER investigue lo sucedido, lo cierto es que lo máximo que España podría conseguir es escalar una posición, ya que Ucrania nos saca unos 170 puntos de ventaja por el voto del público.

A pesar de que muchos no entiendan lo que hizo la UER con los votos de estos seis países, lo cierto es que es algo que aparece en las bases y que no es inusual. Cada año para sortear las semifinales se usan grupos de países por patrones de votación similares e identidad sociocultural. De este modo, la organización se asegura que al menos 3 países vayan a la primera parte del concurso y otros 3 a la siguiente. Por ello, aunque San Marino, Montenegro y Polonia sí pudieron dar sus puntuaciones conectando con el país porque sus votaciones coincidían con lo que se iba a dar en el patrón, el ranking de Rumanía, Georgia y Azerbaiyán, países que han apelado, fue dado por la organización con las estimaciones que ellos habían calculado y no con su decisión final.

Desde Televisión Española se han puesto en contacto con el EBU, organismo encargado de organizar el Festival de Eurovisión, y la cadena ha asegurado que aunque se vaya a investigar más a fondo lo sucedido, para TVE "el resultado es el que es". "Las normas están claras. El ajuste de votos se ha llevado a cabo en otras ocasiones. No renunciamos a un segundo puesto. Hemos ido a por todas. Daba igual el resultado, TVE y España, Chanel, ya han ganado", ha relatado María Eizaguirre, directora de comunicación del ente público, añadiendo que no está en juego la segunda plaza para España porque ha ganado Ucrania, ya que el televoto le dio ese apoyo mayoritario. "Según la información de la que disponemos, no hay ningún problema", ha concluido la directiva de TVE.