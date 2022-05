Fuego, juego de luces y pasión española: los ingredientes ganadores de la coreografía de Chanel en Eurovisión

Gritos emocionados, vítores, un millón de halagos y espontáneos piropos. Esta es la reacción que ha tenido la prensa especializada después de ver a Chanel en los primeros ensayos de Eurovisión. La delegación española está calculando al milímetro los detalles para presentar un espectáculo que conquiste Europa y desde luego tiene muy claros cuáles son sus puntos fuertes. Además de SloMo, una canción pegadiza con un ritmo que invita a bailar, sin duda lo que nos va a sumar muchos puntos es la coreografía. Chanel es una excelente bailarina y se nota. La intérprete aúna voz y movimientos sensuales en un show potente (al menos así se desprende de los primeros retazos que han transcendido) con el que no dejamos de escalar en las encuestas.

Optimista, pero sin bajar la guardia: las impresiones de Chanel después del primer ensayo en Turín

Así es el espectacular mono de inspiración torera que lucirá Chanel Terrero en la final de Eurovisión

VER GALERÍA

Aunque el escenario de Turín ha tenido un fallo técnico que obligará a muchos países a cambiar sus planes en lo referente a la escenografía, España se manifiesta tranquila. “No necesitamos ningún sol para brillar” aseguraba Chanel en referencia a esos anillos que imitaban al citado astro en el escenario y se movían, emitiendo imágenes y haciendo juegos de luces. Segura de su apuesta, nada importa a la artista la rotura del mecanismo que impide girar a los enormes aros. Es más, España ha optado por “taparlos” con una espesa sábana de luces que juega con figuras abstractas y distintos colores. Un inteligente movimiento que se une a una lluvia de chispas y el fuego que "incendiará" el escenario.

VER GALERÍA

Se podría decir, haciendo una comparación simbólica, que nuestro país aunará los cuatro elementos en su número: pisará fuerte Chanel el escenario (la tierra) con sus pasos de baile, sinuosos movimientos que recordarán quizá al aire con el acompañamiento de unos perfectamente sincronizados bailarines que se moverán y flotarán en su elemento (el agua) junto a su reina. Coreografía potente que ya conquistó España y que quiere hacer lo mismo con los eurofans de fuera de nuestras fronteras. Pero ¿y la música?

VER GALERÍA

Un as en la manga

Los arreglos musicales se tiñen de sonidos latinos, arreglos vocales que potencian los tonos agudos de la cantante, trompetas y sobre todo alguna que otra sorpresa. Porque en Eurovisión no se desvelan de golpe todas las cartas de una mano, más cuando es una apuesta ganadora. Eso es lo que ha pedido Chanel a quienes están ya en Turín, que no difundan muchas imágenes de los ensayos a puerta cerrada pues conocer el misterio antes de tiempo le resta emoción. “Queda mucho por hacer y todavía no quiero contar todo lo que hay preparado porque estamos cuidando hasta el último detalle” apuntó nuestra representante.

VER GALERÍA

“La puesta en escena potencia mucho la coreografía. Que la coreografía va a impactar muchísimo... Si os esperáis ver lo mismo, no. Habrá alguna cosa diferente” avanzó además Eva Mora, jefa de la delegación española para el certamen. ¿Un detalle que se puede desvelar? El enorme abanico con el que se da un respiro la intérprete y que casa con el carácter español del vestuario, traducido en el brillante mono combinado con torera elaborado por Palomo Spain. Por el momento España cuenta con todas las bazas ganadoras para llevarse el preciado gramófono, y lo único que queda por saber es si opinarán así los cientos de eurofans que cuentan las horas para emitir su voto.