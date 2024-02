Así es el dúo Nebulossa: 20 años casados, padres de dos hijos y dueños de una peluquería

Nebulossa ha ganado la tercera edición del Benidorm Fest con su tema Zorra y se ha convertido en la representante de España en Eurovisión 2024, que se celebrará en mayo en Malmö, Suecia. Tras una larga noche llena de actuaciones, el dúo ha logrado imponerse a uno de los grandes favoritos del Festival y del jurado profesional: St. Pedro. Los artistas se han hecho con la victoria al obtener el 50% de la evaluación de los jueces, el 25% de la muestra demoscópica y el restante 25% del televoto, que se llevó a cabo mediante las llamadas y mensajes del público desde sus hogares. Con la mirada ya puesta en dejar a España en una buena posición, Nebulossa ya está preparándose para dar su mejor versión en la ciudad sueca, pero ¿quién es realmente este dúo alicantino?

María Bas (55 años, Alicante) y Mark Dasousa (47 años, Alicante) exhiben una breve pero significativa trayectoria como dúo, a pesar de conocerse a la perfección. Su relación va más allá de los escenarios, ya que llevan casados más de 20 años y son padres de dos hijos en común de María, de 23 años, y Neo, de 11. La pareja se conoce prácticamente desde toda la vida, puesto que ella fue niñera de él: “Ella me cuidaba de pequeño. Vamos, que me lié con mi canguro”, confirmó el cantante alicantino en su vídeo de presentación. Además de compartir micrófono, ambos son propietarios de una peluquería, pero la gran pasión de ella es la música. "Un día me dijo que quería hacer un proyecto musical con canciones que escuchaba cuando era joven y esto nos ha llevado hasta aquí. Para mí es un placer poder acompañarla en un camino tan importante para ella después de 20 años como pareja. Pese a que yo no estoy en el foco de atención, estoy disfrutando muchísimo poder contribuir a hacer feliz a mi gran amor", contaba Mark en una reciente entrevista.

La formación de Nebulossa tuvo lugar en 2020, y en poco más de tres años, han pasado de actuar en eventos locales en la Comunidad Valenciana al que no acudían más de cincuenta personas, a ganar el Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión. Su vertiginoso ascenso se resume en dos destacados éxitos: Glam, el sencillo que les abrió las puertas, y Zorra, el nuevo himno feminista que resonará el sábado 11 de mayo en Malmö. Con su distintivo estilo de música ochentera, marcado por el uso abundante de sintetizadores y letras sin inhibiciones, el dúo destaca por la creación de auténticos himnos. Más allá del Festival previo a Eurovisión, en tan solo cuatro años, han obtenido el reconocimiento como la mejor canción del año según Indie Cool y fueron considerados como uno de los grupos con posibilidades de ganar Una voce per San Marino, el festival donde se selecciona al representante de San Marino en Eurovisión.

María y Mark recibirán el respaldo absoluto de sus dos hijos, quienes les esperaron tras su victoria para fundirse en un emotivo abrazo con sus padres, que emocionó a todos los presentes, y de los vecinos de Ondara, en la Marina Alta, provincia de Alicante. Su objetivo es elevar el nombre de España a lo más alto en el festival después de convertir Zorra en un genuino himno feminista. Muchos la ven como la sucesora de Mamá de Rigoberta Bandini, y con razón. Con una notable diferencia, ha sido la canción más escuchada del Benidorm Fest en las distintas plataformas, acumulando más de dos millones de reproducciones.