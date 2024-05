Eurovisión 2024: Suiza gana el festival y España queda en la 22ª posición con Nebulossa

Eurovisión 2024 ya tiene a su flamante ganador. Suiza se hacía con el codiciado Micrófono de Cristal en una emocionante final donde el cantante Nemo y su canciòn The Code lograban la mejor valoración de la noche en el festival de Malmö, tras la suma de los puntos que otorgan los jurados profesionales de cada país y los votos de los telespectadores. España, por su parte, ha quedado en la 22ª posición con el dúo alicantino Nebulossa y su tema Zorra, dentro de una clasificación compuesta por 25 candidatos cuyo último lugar lo ha ocupado Noruega.

El representante del país helvético, que partía como uno de los grandes favoritos al triunfo, ha conseguido un total de 591 puntos. El segundo puesto lo ocupaba Croacia con su artista Baby Lasagna y el tema Rim Tim Tagi Dim, que lograba 547. Completaba el podio Ucrania con Alyona Alyona & Jerry Heil y su Teresa & Maria, a quienes han otorgado 453. Mientras, el dúo alicantino formado por Mery Bas y Mark Dasousa obtenía 30 puntos, cinco puestos por debajo del que obtuvo Blanca Paloma el año pasado.

Al principio de la gala, Victoria de Suecia hacía una aparición estelar mediante un breve vídeo grabado en Palacio, donde la hija de los reyes Carlos Gustavo y Silvia deseaba suerte a todos los aspirantes. La presencia de la Princesa en el certamen celebrado en su país no se ha quedado ahí, puesto que hemos visto a la heredera al trono nórdico disfrutar del espectáculo en vivo desde las gradas del abarrotado recinto que tiene capacidad para más de 15.000 personas.

La gran final de Eurovisión llegaba este sábado tras una semana especialmente convulsa para el festival por varias polémicas, la último tras la súbita expulsión del representante de Países Bajos a pocas horas celebrarse la gala. El cantante Joost Klein era eliminado de manera fulminante por, según explicaba la organización en un comunicado, "comportamiento inapropiado" con una mujer miembro del equipo de producción del certamen.

Asimismo, el conflicto bélico entre Israel y Palestina también se ha dejado notar en el evento, siendo abucheada por una parte del público la delegación que abanderaba al país hebreo. Incluso, algunas de esas protestas han ido más allá y pedían que la artista Eden Golan y su equipo fueran apartados de la gala, algo que no ha sucedido. Después de todo ello, llegaba la gran final del festival, cuya clasificación definitiva ha sido la siguiente:

1. Suiza, con Nemo y su The Code

2. Croacia, con Baby Lasagna y su Rim Tim Tagi Dim

3. Ucrania, con Alyona Alyona & Jerry Heil y su Teresa & Maria

4. Francia, con Slimane y su We Will Rave

5. Israel, con Eden Golan y su Hurricane

6. Irlanda, con Bambie y Thud y su Doomsday Blue

7. Italia, con Angelina Mango y su La Noia

8. Armenia, con Ladaniva y su Jako

9. Suecia, con Marcus & Martinus y la canción Unforgettable

10. Portugal, con Iolanda y su Grito

11. Grecia, con Marina Satti y su Zari

12. Alemania, con Isaak y su Always On The Run

13. Luxemburgo, con Talu y su Fighter

14. Lituania, con Silvester Belt y su Luktelk

15. Chipre, con Silia Kapsis y su Liar

16. Letonia, con Dons y su Hollow

17. Serbia, con Teya Dora y su Ramonda

18. Reino Unido, con Olly Alexander y su Dizzy

19. Finlandia, con Windows95man y su No Rules!

20. Estonia, con 5miinust x Puuluup y su (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

21. Georgia, con Nutsa y su Firefighter

22. España, con Nebulossa y su Zorra

23. Eslovenia, con Raiven y su Veronika

24. Austria, con Kaleen y su We Will Rave

25. Noruega, con Gate y su Ulveham