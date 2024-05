Una actriz de Hollywood y una veterana humorista: así son las presentadoras del festival de Eurovisión

El festival de Eurovisión arrancó este martes 7 de mayo con la primera de las semifinales del certamen, cuya gran final se celebra el sábado 11 de mayo. Mientras los países afinan sus notas y ultiman sus shows en el escenario del Malmö Arena, la organización estudia el orden de las canciones para tratar de dar agilidad al espectáculo, que se presenta con el lema United by Music (Unidos por la Música). Las presentadoras de este año también contribuirán a hacer una velada amena, una noche para la que se ha contado con dos rostros muy conocidos en el país. Malin Åkerman y Petra Mede, dos veteranas en la industria del entretenimiento, se pondrán al frente de las tres citas (dos semifinales y final) de Eurovisión para las que ya ensayan.

De dereha a izquierda, Malin Åkerman y Petra Mede, presentadoras de Eurovisión

La presentadora y cómica Petra Mede es una veterana en esta cita pues se puso ya al frente de las ediciones del festival en 2013 y 1016. En esta última incluso se atrevió a cantar el tema Love, love, peace, peace junto a Måns Zelmerlöw (ganador del festival en 2015 con Heroes), lo que provocó una gran ovación de la audiencia. "Tener la oportunidad de ser anfitriona de Eurovisión una vez más es un honor tan increíble. Después de presentarlo primero sola y luego junto con el encantador Måns Zelmerlöw a mi lado, ahora tengo muchas ganas de trabajar con Malin. No nos conocemos, pero nos hemos visto un par de veces. ¡Será un placer trabajar con ella!" ha dicho.

Mede es uno de los rostros más queridos de la televisión sueca, que ya se ha puesto al frente de otros programas como Melodifestivalen, la QX-gala y Guldbaggegalan. Además también ha tenido su propio programa titulado Petra Mede Show en TV3.

Una actriz de Hollywood

La actriz Malin Åkerman nació en Estocolmo, aunque ha vivido casi toda su vida en Canadá. La intérprete, que está afincada en Los Ángeles, tiene una carrera que incluye series de televisión como The Comeback y Entourage, además de películas como Watchmen, The Comeback y The Heartbreak Kid. Entre sus compañeros de reparto están Tom Cruise, Jennifer Aniston, Sandra Bullock y The Rock. Uno de sus últimos proyectos es la película The Final Race.

A pesar de que Malin es un rostro bien conocido en la pantalla, subir al escenario de Eurovisión es una experiencia nueva, por eso se confiesa un tanto nerviosa. "No puedo describir mis sentimientos acerca de esto. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa, pero de forma positiva. Siempre me ha gustado Eurovisión y ser parte de este fantástico espectáculo junto a Petra es un sueño hecho realidad. Además Petra es una de las mujeres más divertidas que he conocido" asegura.