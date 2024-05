Estas son nuestras canciones favoritas para Eurovisión 2024

El festival de Eurovisión 2024 regresa a Suecia, anfitrión en siete ocasiones de esta cita con la música que una vez más promete emoción y muchos nervios. Hasta el final de las votaciones no se sabrá el nombre del ganador y por tanto del país anfitrión de la edición del próximo año, así que toda Europa contiene el aliento. ¡Nosotros también! ¿Volverá por fin el certamen a España? Hay canciones para todos los gustos, como siempre ocurre con la música, así que no es complicado encontrar algunas que nos gusten.

Después de escuchar todos los temas aspirantes hemos seleccionado algunos de nuestros favoritos. Te contamos cuáles son las canciones por las que apostamos:

Quizá no somos muy originales pero nuestra favorita es Croacia, que encabeza todas las encuestas. Baby Lasagna con su Rim Tim Tagi Dim podría convertirse en el ganador de este año, obteniendo la primera victoria para el país desde su debut en 1993. Hasta ahora su mejor posición ha sido un cuarto puesto en 1996 y en 1999. El tema mezcla diversos estilos, pop, punk, techno, metal y house, una propuesta rockera que nos recuerda un poco al sonido de Lordi, que dio la victoria a Finlandia en 2006. La letra habla del éxodo de los jóvenes de las zonas rurales en busca de un futuro mejor.

Nos gusta también Suiza y su representante Nemo, que canta The Code. En esta canción habla de la identidad, un alegato muy personal con tintes autobiográficos que ha conquistado ya a un buen puñado de fans europeos. La modulación de la voz que consigue el artista es magistral y demuestra su control. La escenografía incluye además un original estilismo, con una especie de abrigo con flecos que parecen alas que están a punto de hacerle volar. ¿Llegará a la victoria? Suiza ha ganado Eurovisión en dos ocasiones: en 1956 con Lys Assia y en 1988 con Céline Dion.

Nos gusta Italia, nos gusta Angelina Mango y el ritmo de La noia. Es casi imposible quedarse sentado con esta mezcla de cumbia y pop electrónico que Angelina viste con una escenografía efectista y llena de color. La cantante sube al escenario con un llamativo atuendo que parece cubrir su piel de tatuajes y contrasta con la lluvia de flores que cae desde la pantalla. El efecto visual es increíble en directo. Aunque el título se traduce como aburrimiento, desde luego la canción es lo último que provoca.

Divertida es Europapa, la propuesta de los Países Bajos y Joost Klein que habla de unidad en el continente. La puesta en escena divertida y el ritmo de la base electrónica la convierten en una de nuestras favoritas. En el abanico de propuestas de este año, es quizá una de las más bailables y por eso nos encanta, pues la noche de Eurovisión es sobre todo para moverse (¡aunque sea sentado!). Países Bajos ha ganado en cinco ocasiones el festival: en 1957, con Corry Brokken; en 1959, con Teddy Scholten; en 1969, con Lenny Kuhr (compartida con Francia, España y Reino Unido), en 1975, con Teach-In y en 2019, con Duncan Laurence.

Francia está representada por Slimane y el tema Mon amour. Una buena balada, sobre todo si está interpretada con este control de la voz nos encanta. Además ¿quién puede resistirse a una canción que habla del amor en francés? Nosotros no. Francia ha ganado cinco veces el festival: en 1958 con André Claveau; en 1960 con Jacqueline Boyer; en 1962 con Isabelle Aubret; en 1969 con Frida Boccara; y en 1977 con Marie Myriam.

La extravagante Bambie Thug representa a Irlanda con Doomsday Blue. Aunque no la teníamos en nuestro radar desde el principio, su actuación en la primera semifinal la colocó entre una de nuestras favoritas. Su mezcla de pop y metal y una escenografía entre lo onírico y lo gótico la sitúa como una clara aspirante al micrófono de cristal. Irlanda ha ganado siete veces el certamen: 1970 con Dana; 1980, con Johnny Logan; 1987, también con Johnny Logan; 1992, con Linda Martin; 1993, con Niamh Kavanagh; 1994, con Paul Harrington & Charlie McGettigan; y 1996, con Eimear Quinn.

La propuesta española de Nebulossa tiene un potente mensaje que si bien ha generado controversia entre los fans ha gustado en Europa. El single se presenta rodeado por una estética inspirada en el art decó que nos gusta porque acompaña perfectamente a la canción de María Bas y Mark Dasousa. La pareja de artistas ha pisado con mucha seguridad el Malmö Arena para traer la victoria a nuestro país por tercera vez. España se ha llevado la victoria en dos ocasiones: en 1968, con Massiel y su La, la, la y en 1969, con Salomé y el tema Vivo cantando. En 2022 el tercer puesto de Chanel supo también a victoria pues SloMo logró el mejor puesto para nuestro país en dos décadas.

Kaleen, la representante de Austria con We Will Rave, ya tiene experiencia de sobra en Eurovisión pues ha participado como escenógrafa de España en Eurovisión Junior 2021 y 2022. Nos gusta la seguridad con la que pisa el escenario y además presenta un tema muy bailable y pegadizo. El ritmo discotequero y electrónico es perfecto para divertirse y además está vestido con una coreografía impecable. Austria es una de nuestras apuestas aunque no ha destacado mucho en las encuestas. Quizá sea la gran sorpresa, quién sabe. El país ha ganado en dos ocasiones el certamen: en 1966, con Udo Jürgens y en 2014, con Conchita Wurst y Rise like a phoenix.

Una extravagante puesta en escena y una dosis de provocación caracterizan la propuesta de Filandia. Windows95Man ha sido bautizado como uno de los showman de Eurovisión 2024 y no hay que negarle que es original. Su show es diferente y muy personal por lo que nos gusta. Ya lo dicen ellos No rules!, no hay reglas. Desde luego el tema, que tiene un ritmo electrónico y pegadizo, sigue al pie de la letra este lema. ¿Quizá roza el límite? Nuestra opinión es que en Eurovisión se trata de mostrar todo el abanico de propuestas diferentes que llegan desde Europa, así que todas deben tener su espacio. El país solo ha ganado el festival en una ocasión con el tema de Lordi, Hard Rock Hallelujah en 2006.

Eslovenia está representada por Raiven que lleva al escenario el tema Veronika con una puesta en escena con una atmósfera gótica. Aparece en el suelo del escenario del Malmö Arena y sus movimientos generan movimientos en la pantalla LED sobre la que está tumbada. Es un inicio potente al que luego se unen un grupo de bailarinas, que escenifican una historia muy teatral y dramática. Nos gusta el dramatismo de este show y la canción que encaja a la perfección en esta atmósfera misteriosa y mágica. El país no ha ganado nunca el certamen y su mejor posición fue un séptimo lugar en 1995 con Darja Švajger y en 2001 con Nuša Derenda.

Los anfitriones, los gemelos Marcus y Martinus, tratarán de revalidar el título de campeones para Suecia. Nos gusta la puesta en escena futurista Unforgettable y la energía de los hermanos noruegos, que se hicieron famosos cuando tenían apenas 10 años. Ahora tienen 22 y llegan a Malmö con un tema enérgico y con mucho ritmo. Esperamos que tengan suerte con su propuesta.