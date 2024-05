Las canciones de Eurovisión que también esconden un mensaje (como la española)

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la representación de España en el festival de Eurovisión. Como siempre que ocurre en esta cita, hay opiniones para todos los gustos en cuanto a si gusta o no el tema de Nebulossa, titulado Zorra, o a si es el idóneo para el escenario europeo. Debates que han rodeado una candidatura con mensaje, que según sus creadores es de empoderamiento y que no será el único que escuchen los eurofans. Las propuestas de otros países también esconden reivindicaciones o críticas a alguna situación, pues la música se nutre de una inspiración que llega desde muy diversos ámbitos.

Es el caso de Croacia, que busca su primera victoria con Baby Lasagna y Rim tim tagi dim. La canción es una ironía al ritmo de pop rock acerca del éxodo al que se ven obligados los jóvenes del medio rural para salir adelante y tener un futuro mejor. La puesta en escena sigue la línea argumental del tema, que muestra la fuga de talentos que aqueja al país.

Ucrania ha vuelto a volcar en el tema Teresa & Maria, de Jerry Heil y la rapera Alyona Alyona, un mensaje de esperanza. La letra utiliza el paralelismo religioso para representar a las mujeres que han de soportar un gran peso sobre sus hombros. En su letra mencionan a la Virgen María y la misionera Teresa de Calcuta que, según las artistas, acompañan a un país que sigue inmerso en la guerra con Rusia.

Eslovenia está representado por Raiven, que cantará el tema titulado Veronika. La canción tiene un trasfondo histórico y mágico pues narra la tragedia de la primera bruja que fue asesinada en el país. El tema ha sido descrito por la intérprete como "la sinfonía de las sirenas" pues se explora la historia de las mujeres que fueron un icono en otra época.

Invitada al festival desde hace años a pesar de no estar en Europa, Australia llega al certamen defendiendo su identidad y sus raíces. El país, que siempre ofrece espectáculos muy visuales y coloristas, cantará por primera vez en un idioma aborigen, el yankunytjatjara, lengua del Desierto Occidental tradicionalmente hablado por el pueblo pitjantjatjara en Australia Central. Su representante es el grupo Electric Fields y el título del tema es One Milkali (One blood).

También Azerbaiyán cantará en azerí por primera vez desde su debut en 2008 con el tema Özünle Apar de Fahree e Ilkin Dovlatov. Defender el idioma propio parece una constante en esta edición pues Noruega también cantará en su idioma por primera vez desde 2006 gracias al grupo de metal Gate y su canción Ulveham.

Suiza, con Nemo y el tema The Code, y Dinamarca, con Saba y su tema Sand, tratarán la salud mental y la búsqueda de la identidad personal en sus canciones. Armenia con la vocalista Jaklin Baghdasaryan y el multiinstrumentista Louis Thomas unidos en el dúo Ladaniva, presenta Jako. El tema es un canto a la libertad individual y al derecho a ser lo que uno quiera y critica en su letra las normas sociales que encorsetan a las mujeres.