Alejandro Sanz reúne a sus cuatro hijos en un lugar mágico para celebrar el cumple de Alma

Alejandro Sanz disfruta de un mes lleno de celebraciones. Tres de sus cuatro hijos cumplen años en julio y el artista de Corazón partío ha decidido llevarles a un lugar mágico donde poder celebrarlo por todo lo alto. El músico ha viajado con sus cuatro hijos a Disneyland París. El primer cumpleaños fue el de su hijo Dylan (13), seguido del de su hermana Alma (10), los dos hijos que tuvo con Raquel Perera, y la próxima en soplar las velas será Manuela, su hija mayor nacida de su relación con Jaydy Michel (23) que los cumplirá el 28 de julio. Por su parte, Alexander (21), que cumplirá los años en noviembre y es fruto de la relación del músico con la diseñadora Valeria Rivera, también se unió a este viaje familiar porque si de algo disfruta enormemente el cantante de Amiga mía es de poder estar con los cuatro juntos.

© alejandrosanz

El pasado 24 de julio ha sido el cumple de la pequeña Alma, "su persona favorita", a la que ha dedicado unas preciosas palabras. "Nunca un nombre ha definido tan fielmente a una persona: ALMA. Hoy cumple años y yo con ella cumplo sueños todos los días”, escribió Alejandro junto a una entrañable foto con su hija cuando era una niña. "Solo con mirarla me regala esa plenitud de ‘felipaz’ de ver en la personita en la que se está convirtiendo. Mi Alma, mi persona favorita", escribió junto a la melodía de esta canción que lanzó junto a Camila Cabello en el año 2019 y que quiso dedicársela a ella. El cantante compartió además un tierno video de la cumpleañera, cuando era aún más pequeña, cantando Let It Go, de la película Frozen, o subida en el escenario con su padre, demostrando quién es la verdadera artista de la familia.

© alejandrosanz Te recomendamos



© alejandrosanz

Raquel Perera, madre de Alma y Dylan, también le dedicó una sentida felicitación a su hija. “Llevar a una personita dentro de ti es algo absolutamente único. Pero descubrirla mientras abre los ojos de su propia vida puede que sea una de las cosas más hermosas y a la vez más inquietantes”, escribió la expareja de Sanz. “Llegaste a nuestras vidas para llenarlo todo de alegría y purpurina. Y desde ese día el mundo gira con más determinación porque hay mujeres como tú en él. Qué bien te sale hacernos felices. Te quiero mi Alma de mi Alma. Disfruta de tus 10 como tú sabes. No dejes de hacerle ojitos a la vida”, añadió en su mensaje con fotos de la cumpleañera. “Mi niña tan bella. Gracias Raki”, comentó Alejandro, dejando ver la buena relación que mantiene con la madre de sus hijos menores.

© Instagram @alejandrosanz

El cumpleaños de Alma ha estado enmarcado por este increíble viaje a Disneyland que Alejandro emprendió junto a sus hijos. Primero pudimos ver al intérprete disfrutar de las atracciones de Disney con Manuela y Alma, pero días después publicó una divertida foto en la que aparecía Manuela con Alexander, los dos mayores, y después un posado junto a Alma y Dylan. Unos días llenos de diversión en familia junto a sus cuatro mosqueteros, como a ellos los llama. "De niño me encantaban los tres mosqueteros. Pero sólo ahora, soy consciente de que cada día, con ellos, pongo en práctica: ‘Todos para uno, y uno para todos’. No somos tres, somos cinco, y el equilibrio es aún más perfecto”, destacaba de sus cuatro hijos, de los que no puede estar más orgulloso.