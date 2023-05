La aparición sorpresa de la princesa de Gales tocando el piano en Eurovisión

¡Sorpresa nada más arrancar el festival de Eurovisión 2023! La princesa de Gales ha hecho una inesperada aparición en el vídeo de introducción de la gala tocando el piano mientras sonaba la canción ganadora del año pasado Stefania, en las voces de la Kalush Orchestra. de Ucrania. Los componentes del grupo cantaban mientras recorrían el metro de Liverpool y, en una imagen aérea, se ha podido ver el castillo de Windsor. La cámara ha entrado en una de sus habitaciones y ¡allí estaba Kate! Sentada al piano con un espectacular vestido de fiesta en color azul intenso, un traje que dejaba uno de sus hombros al aire, la mujer del príncipe Guillermo movía los dedos sobre el teclado en un solo de piano. ¡Una imagen espectacular a la vez que inesperada! Los príncipes de Gales han compartido un clip del momento de la grabación asegurando que ha sido un placer unirse a esta fiesta.

Un gesto que muestra sin duda el apoyo de la Familia Real al certamen y que los eurofans no se esperaban. Ya unos días antes de la coronación de los reyes, Carlos y Camilla visitaron el recinto donde se celebra el festival, M&S Bank Arena en Liverpool, para inaugurarlo oficialmente. Entonces los reyes recorrieron el escenario y visitaron las instalaciones que hoy están abarrotadas de fans, que aplauden y bailan a sus favoritos. Es bien sabido el gusto por la música que tiene el rey Carlos, que se encargó personalmente de escoger las piezas que sonaron en la gran ceremonia de coronación que tuvo lugar el pasado 6 de mayo en Londres.

De hecho el broche de oro en las celebraciones de este acontecimiento fue un concierto, un multitudinario recital que tuvo como escenario los jardines de Windsor. Katy Perry, Lionel Richie y Take That subieron al escenario para actuar ante cientos de británicos y también por supuesto ante los miembros de la Familia Real, que bailaron y se divirtieron, como se pudo ver en las imágenes. El rey Carlos y la reina Camilla bailaron demostrando mucho ritmo, igual que la duquesa de Edimburgo y la princesa de Gales, que no dejaba de dar palmas. Los hijos de Guillermo y Kate, George y Charlotte, se lo pasaron también en grande siguiendo el ritmo y ondeando las banderas. Un fin de fiesta sin duda inolvidable.

Esta noche Liverpool es quien se viste de largo para el festival de la canción de Eurovisión 2023, en el que España parte con muchas opciones (a juzgar por las encuestas). Las grandes favoritas, además de Blanca Paloma, son Suecia y Finlandia, además de Noruega y el Reino Unido. Veintiséis países compiten por el preciado micrófono de cristal que determinará, no solo cuál es la mejor canción de Europa, sino la sede del festival de próximo año. Este año ha sido el Reino Unido el país elegido, aunque el año pasado ganó Ucrania. La imposibilidad de llevar al país el certamen debido a la guerra con Rusia hizo que se trasladara a la sede del segundo clasificado.