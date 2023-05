Polémica en Eurovisión: acusan a la canción de Suecia de plagiar el tema ‘Flying Free’ de Pont Aeri

La historia se repite y un año más Eurovisión no se salva de la polémica. Dejando de lado los estrambóticos vestuarios, los cientos de memes y la triste derrota de Blanca Paloma, la atención está puesta en la canción ganadora, la cual ha sido acusada de plagio. 'Tattoo', la apuesta musical que llevó a Suecia, y por tanto a su cantante Loreen, a alzarse con el ansiado micrófono de cristal está siendo analizada al milímetro y motivos no le faltan para ello.

Y es que si eres de aquellos que ha disfrutado de las interminables noches de los años 90 o de aquellos que coleccionaban recopilatorios musicales, los primeros acordes de la canción ganadora te recordarán mucho a los de la canción de Pont Aeri 'Flying Free' compuesta por los catalanes DJ Ruboy (Rubén Moreno) y DJ Skudero (Xavi Escudero), quien, según el programa de radio La mañana de Catalunya Ràdio, estarían estudiando con sus abogados denunciar a Loreen por plagio.

Sin embargo, no es un asunto fácil, ya que si siguen adelante con esta denuncia deberán demostrar con argumentos de peso que 'Tattoo' es una copia de 'Flying Free' ya que, según han contado, la canción sueca, o al menos su estribillo, también puede recordar a otras melodías como a 'The winner takes it all' de ABBA o a 'Easy on me' de Adele.

Ante estas acusaciones, Loreen, quien puede presumir de haber hecho historia, coronándose como la primera mujer en ganar dos veces el certamen internacional con once años de diferencia, ha señalado que toda similitud es mera coincidencia, aunque no descarta haberse inspirado en estas melodías de forma "inconsciente".

“Todos nosotros nos inspiramos entre todos y es inconsciente, nada conscientemente. Por tanto, creo que es inevitable inspirarse en otros creadores porque así es como funciona, y eso es bonito y encantador, porque también pienso que mi arte inspirará a otras personas a crear algo propio que saldrá de su interior”, comentó en una entrevista que concedió al también medio catalán RAC1.