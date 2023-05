No te pierdas la reacción viral de Eva Soriano y sus divertidísimos comentarios durante Eurovisión La cómica y presentadora ha lamentado que haya ganado la sueca Loreen, de la que no guarda un buen recuerdo

Eva Soriano se ha hecho viral en las últimas horas. La presentadora catalana, de 33 años, a través de su perfil social ha ido compartiendo sus opiniones sobre todas las actuaciones de Eurovisión. Ha realizado unos divertidísimos e ingeniosos comentarios sobre cada uno de los cantantes. Sus seguidores no han tardado en reaccionar y enseguida se ha convertido en trending topic. El momento más simpático de la monologuista ha sido cuando anuncian que el ganador del concurso es Loreen, ya que Eva tiene una guerra abierta con la cantante tras una discusión durante el Drag del Carnaval de Telde. La cómica confesó que no quería que ganase la intérprete sueca, por lo que ha lamentado su triunfo: "Hoy no ha ganado Loreen, he perdido yo". Dale al play y no te lo pierdas.

