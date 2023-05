Maxi Iglesias rompe su silencio sobre su supuesto 'affaire' con Eva Soriano

Maxi Iglesias se ha convertido en noticia por su presunto 'affaire' con la presentadora Eva Soriano. Pero nada más lejos de la realidad. El actor, de 32 años, ha desmentido los rumores que le relacionaban con una de las presentadoras del momento aprovechando que Netflix ha anunciado el estreno de la tercera temporada de Valeria, serie en la que interpreta al personaje de Víctor. "Esta cara de placer no es de ahora, pertenece a otro momento, mejor dicho, otra temporada de... Valeria, pero me sirve para anunciaros con el mismo gozo, satisfacción, ilusión y bienestar de entonces que estrenamos la tercera temporada de nuestra querida pelirroja y sus amigas este 2 de Junio, cómo no, en Netflix. Ya de paso, aprovecho que estoy por aquí, para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad", ha publicado junto a un icono en forma de corazón.

Todas las alarmas saltaron este miércoles cuando en el podcats En todas las salsas, de Mtmad, se dijo que el pasado 22 de abril Maxi Iglesias y Eva Soriano habrían sido vistos besándose apasionadamente en una discoteca de Madrid. "Ella estaba triste, me dicen. Que estaba todo el rato mirando. Estaban pendientes de la gente, que no les viesen. Cuando se dieron cuenta de que había gente que les estaba viendo, se fueron. Pero la gente ya había fichado quién era. Estas dos personas se siguen en Instagram y lo más fuerte es que no se dan 'likes' para que no haya ninguna mancha, ninguna pista", comentó el periodista Germán González.

Eva Soriano, de 33 años, no se ha pronunciado al respecto. La cómica, que nació el 4 de marzo de 1990 en Reus, Tarragona, ha entrevistado al actor en dos ocasiones. La primera fue a principios de 2022 en Cuerpos Especiales, el programa que presenta cada mañana en Europa FM. La segunda fue en junio de 2022 en La noche D, el programa de entrevistas y humor que presentaba en Televisión Española.

Curiosamente, hace unos años, Eva Soriano fue a Late Motiv y aseguró que había madurado porque al ver Física o Química: El reencuentro, ya no le gustaba tanto Maxi Iglesias. "Está bien el chaval, pero ya no", declaró entre risas. Al hacer esta confesión, Andreu Buenafuente le preguntó. "¿Dices eso porque él no estaría por ti?". Ella, sorprendida respondió: "¡Qué dices! ¿Tú crees que no? Ahora estoy golosa de hablar con Maxi Iglesias y preguntar qué pasa".

Con este rumor se ha dado por hecho que el actor habría roto de nuevo con la actriz Stephanie Cayo. Los intérpretes se conocieron en 2021 durante el rodaje del largometraje Hasta que nos volvamos a encontrar, una historia de amor y aventuras que es la primera producción peruana de Netflix. La chispa logró traspasar la pequeña pantalla y pronto comenzaron un bonito noviazgo, mostrándose de lo más acaramelados allá por donde iban, tanto en eventos públicos como en sus pequeñas escapadas privadas. Sin embargo, en abril de 2022 decidieron separarse. No fue hasta principios de 2023 cuando les vimos juntos de nuevo. Se dieron una segunda oportunidad y parecían más felices que nunca.