Maxi Iglesias aclara el polémico comentario en el que decía que no tiene un Goya por sus ojos azules

"Si no tuviera los ojos azules ya tendría un Goya, esto lo han dicho las directoras de casting más importantes de mi país", aseguraba hace unos días Maxi Iglesias. Estas palabras se hicieron rápidamente virales y ahora ha querido matizarlas y dar una explicación al respecto. La noche de este lunes, durante su visita a El Hormiguero, el actor ha aclarado que la frase que tantos comentarios ha suscitado forma parte de una entrevista y, por tanto, aislarla supone sacarla de su contexto general. Reconoce que está agradecido a su físico y que a la vez le ha limitado en alguna ocasión.

El intérprete, que se hizo popular en 2008 por su participación en Física o química, reconoce que su físico le "ha permitido trabajar y no puedo quejarme", pero también le ha cerrado puertas: "Me han dicho que no incluso a castings, he querido hacer castings y me han dicho que no por ser demasiado guapo o que tenía los ojos azules". Ha recalcado que era un comentario irónico y ha aclarado que ninguna de las películas en las que ha participado ha optado a un Goya, un premio que tiene detrás un camino largo y nada fácil.

A los 32 años, el intérprete tiene claro que el fin de su trabajo no es tener un Goya sino que disfruta de cada oportunidad que le dan y aprende en todos los proyectos. Maxi no solo triunfa en España, sino que ha formado parte de producciones internacionales en México, Argentina, Colombia y Miami que le han permitido explorar nuevos personajes, nuevas culturas y dejar atrás el papel de galán que habitualmente le ofrecen en nuestro país. "Han sido unos años de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, he tenido la suerte de hacer personajes distintos que me han aportado muchísimo", ha relatado.

Su último proyecto es Los artistas: primeros trazos, serie que lleva tres semanas en Amazon Prime Video. Se trata de una creación de María Dueñas, la escritora de El tiempo entre costuras, que Maxi protagoniza junto a la actriz mexicana Ximena Romo. A lo largo de diez capítulos se aborda la historia de unos estafadores que consiguen vender piezas de pequeño valor por altas cifras económicas. Para prepararse el papel de Yago, Iglesias ha rescatado los libros que conserva de cuando estudió Comercio y ha hablado con una de sus profesoras que le ha recomendado dos libros que considera clave a la hora de construir su personaje.