El lado más seductor de Maxi Iglesias, de los amores que le atribuyen a su única relación oficial

Maxi Iglesias no para de encadenar un proyecto tras otro, confirmando una vez más que su carrera tanto en España como más allá de nuestras fronteras está en pleno apogeo. A sus 32 años, le llueven los papeles y esto le da incluso para tener ahora mismo hasta tres series televisivas en el candelero: Los artistas: primeros trazos, Volver a caer y la tercera temporada de la aclamada Valeria.

En lo profesional está imparable, no cabe duda, por ello la pregunta que flota en el ambiente tiene que ver más con su lado personal. ¿Sigue enamorado el actor de Stephanie Cayo, la que a día de hoy ha sido su única relación oficial? Cabe recordar que los intérpretes se conocieron en 2021 durante el rodaje del largometraje Hasta que nos volvamos a encontrar y la chispa logró traspasar la pequeña pantalla.

Comenzaron un bonito noviazgo, mostrándose de lo más acaramelados allá por donde iban en todo tipo de actos. Sin embargo, en abril de 2022 decidieron separar sus caminos y quedaron, en principio, solo como amigos. A principios de este 2023, ¡HOLA! publicaba las imágenes de su reconciliación y ambos parecían más ilusionados que nunca. "Tú y yo.. Donde sea que vayamos, siempre va a ser una buena idea porque nace de las entrañas", le decía la actriz peruana hace ya meses en su perfil público.

Pese a ello, en los últimos tiempos no se les ha vuelto a ver juntos y ninguno comparte nada del otro en sus redes sociales, de ahí que tal vez aquella segunda oportunidad que se dieron en ese momento tampoco ha vuelto a cuajar esta vez. Echando la vista atrás, al galán solo se le conocía antes otra relación pero data de 2012, cuando fue fotografiado junto a Saray Muñoz de la mano y dándose besos en las playas de Cádiz e Ibiza.

Ninguno de los dos llegó a hablar públicamente de aquello, ni de cuando salían o de cuando rompieron, por lo que hay que viajar al 2020 para encontrar otro romance que atribuyeron a Maxi Iglesias. Fue con la actriz argentina Viviana Saccone, compañera de reparto en la telenovela Separadas y 23 años mayor que él. Los rumores surgieron después de que fueran vistos paseando juntos por las calles de Buenos Aires, pero él mismo se encargó de negar categóricamente que hubiera algo más que una amistad.

"No tendría problema en admitirlo porque nunca me escondo", dijo el actor a ¡HOLA! en aquella etapa. "Nunca me había pasado que me adjudicaran una relación con alguien que no era", señalaba. "A veces desgasta un poco tener que desmentir situaciones, pero si quiero ir al teatro con una compañera, lo voy a hacer. No voy a dejar de salir ni hacer programas por temor a que me vinculen con alguien (...) El qué dirán siempre ha hecho mucho daño", sentenciaba.

Lejos queda ya aquel personaje de Cabano en Física o Química que le dio la popularidad, época en la que muchos de sus jóvenes actores y actrices compartieron más que el guion de sus escenas. Reconocido por ellos mismos en varias entrevistas, hubo numerosos 'affaires' fuera de los rodajes cuando quedaban para divertirse, así que tal vez aquel idilio que vivió Maxi con Úrsula Corberó en las tramas se pudo ver reflejado alguna vez en la vida real.

Más recientemente, en la pasada primavera, se dijo que el actor madrileño y la cómica Eva Soriano habrían sido vistos besándose apasionadamente en una discoteca de la capital. Tras las informaciones vertidas en el podcast En todas las salsas, de Mtmad, el intérprete salió al paso de las mismas asegurando que "no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad", aseveró sobre este asunto.