Maxi Iglesias habla claro en el reencuentro de 'FoQ' diez años después: 'Hay muchos egos'

Con la nostalgia por bandera, el reencuentro de Física o Química es ya uno de los reboots más esperados de la temporada, con la boda de Yoli -interpretada por Andrea Duro- como detonante para que los alumnos del instituto Zurbarán vuelvan a verse diez años después. A nivel profesional, todos los actores han explicado que ponerse de nuevo en la piel de los personajes que marcaron su trayectoria ha sido de lo más emocionante, destacando en todo momento lo especial que ha sido trabajar juntos una década después del fin de este fenómeno televisivo. Sin embargo, aunque a través de las pantallas parezca que no ha pasado el tiempo, para el elenco de Física o química, a nivel personal, no ha sido esto no ha sido así, tal y como Maxi Iglesias ha explicado con sinceridad, asegurando que ha habido compañeros con los que no ha tenido contacto.

- 'Física o química: el reencuentro' estrena tráiler para todos los nostálgicos

VER GALERÍA

A la pregunta de si los actores, entre los que se encuentran nombres tan reseñables de nuestra ficción como Andrea Duro, Javier Calvo o Úrsula Corberó, la gran ausente del evento, se habían reunido desde que acabara la serie, Maxi Iglesias ha contestado con tanta sinceridad que ha dejado con la boca abierta a sus propios compañeros de reparto. “El hecho de que hayamos hecho el reencuentro ahora, con la edad que tenemos, es fruto también de colocar cosas a nivel personal. No ha sido fácil porque creo que todos tenemos cosas que gestionar como personas, hay muchos egos, hay muchas cosas que te pueden separar de las personas y otras muchas que te pueden acercar y creo que en estos años hemos estado pasando por este proceso como personas”, explicaba el actor.

Unas declaraciones que continuaba con una frase que haría reaccionar al resto: “Se ha intentado y, a veces, no se ha intentado o no ha habido ningún interés”. Unas palabras que Angy Fernández no ha dudado en refutar al instante: "¡Oye! ¡Que nos llamábamos! No es verdad", exclamaba. "Estoy hablando en líneas generales", le respondía el intérprete que da vida a Cabano, que continuaba: "A mí ha habido mucha gente que no me ha llamado en diez años, ¡ni yo les he llamado a ellos!"

- El reparto de 'Física o Química' calienta motores para su reencuentro recreando uno de sus posados

Sin embargo, con el fin de calmar la situación y volviendo a hacer hincapié en la parte más emotiva de este reencuentro, Maxi Iglesias concluía su discurso: "A lo mejor hemos estado cada uno en nuestras cosas y por eso es bonito el reencuentro, porque desde se empezó a construir la idea ha hecho que nos juntemos y que empecemos a vernos. Yo personalmente he seguido la pista de todos porque estoy orgulloso de que a todos nos ha ido bien en la vida. Pero es complicado, yo creo que es algo que pasa en todos los grupos."

Unas declaraciones de Maxi Iglesias, inmerso también en el rodaje de Valeria, que han dado mucho que hablar y también ha habido quien ha querido echarle un capote. Como Adam Jezierski, que da vida a Gorka en Física o Química, quien ha explicado que a lo largo de estos años han vivido un proceso personal para analizar el éxito que tuvieron de jóvenes. Finalmente, ha sido Blanca Romero quien ha zanjado el tema, diciendo que se reúnen por Navidad como lo hacen todas las familias y que, por eso, el reencuentro llegará en estas fechas.

- ¡Ahora sí! El reencuentro de 'Física o Química' está en marcha con un nuevo fichaje sorpresa

- La boda de Yoli será el eje central del reencuentro de 'Física o química'

- Andrea Duro cambia de look para rodar 'Física o Química'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.