Eva Soriano se pronuncia tras las críticas recibidas por su salario en TVE: 'Pido perdón a toda España'

Eva Soriano se ha convertido en noticia esta semana por su salario en Televisión Española. La cómica y presentadora catalana, de 33 años, recaudaba 11.000 euros por cada emisión de La noche D, programa que presentó en 2022 tras la marcha de Dani Rovira, una cifra nada desdeñable que ha generado cierto estupor en redes sociales. Tanto es así que Soriano se ha pronunciado al respecto y, como no podía ser de otra manera, ha recurrido al humor para defenderse de las críticas. "Primero de todo hoy, tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Entono el mea culpa por cobrar por haber currado", ha dicho en Showriano, su programa de Movistar+. "Se conoce que yo he sido la mejor pagada, por delante de los jueces de MasterChef. Esto en principio no sé si está bien o está mal. Quiero decir, hay mucha gente que ha dicho: '¿Pero cómo puede cobrar esa barbaridad?' Y yo he dicho: 'Pues tienen razón", ha continuado.

"El dinero ya lo he cobrado, no lo puedo devolver, es imposible. Y es dinero vuestro. Entonces, se me ha ocurrido, como para que tengáis una prestación mía, que si vais por la calle y os cruzáis conmigo, que os cuente un chiste. Total, ya lo habéis pagado. Eso sí. Este año, en la Declaración de la Renta, acordaos de marcar la casilla Eva Soriano", ha añadido con ironía.

- Conoce a Eva Soriano, la cómica que nos ha puesto a bailar con 'Anticuerpos' y triunfa en 'TCMS'

- Descubre por qué la actuación de Eva Soriano y Ana Morgade en 'TCMS' se ha convertido en 'Trending Topic'

Tras este speech inicial, Soriano se ha referido de una manera magistral a los comentarios que ha recibido desde que Público diera a conocer su salario. "Me han tachado de cosas que no son. Por ejemplo, un querido usuario de Instagram me dice que soy la definición de nepotismo. Eso implicaría que yo tuviese un familiar con una posición de poder, y a día de hoy aún se cree que yo soy hija de Irma Soriano única y exclusivamente por compartir apellido", ha manifestado.

La cómica y humorista también se ha pronunciado con gran ingenio sobre los comentarios machistas que circulan por su sueldo. "Lo que más me duele de todo esto es que hay gente que dice que yo he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos", ha lamentado. Pero lejos de tratar el tema con odio ha tirado de inteligencia para vencer así a todos sus 'heaters'. "Vamos a ponernos en la situación de que fuese así, que a mí me hubiesen pagado 11.000 euros por chupar una p****. No es dinero ya... es cómo debo... ¡Que son 11.000 euros. ¡11.000 a la semana, que no al mes! Eso ya me parece vicio", ha exclamado sin parar de reír.