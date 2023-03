Tamara Falcó regresa a las cocinas de 'MasterChef' y habla con los jueces de su relación con Íñigo Onieva

La undécima edición de MasterChef ha arrancado, y lo ha hecho por todo lo alto. Diez años después de que las cocinas más conocidas de nuestra televisión abrieran por primera vez al gran público, una nueva temporada del concurso ha dado el pistoletazo de salida con una invitada de excepción: Tamara Falcó. La ganadora de MasterChef Celebrity 4 ha regresado al formato que tantas alegrías y aprendizajes le brindó hace algo más de tres años, cuando, tras enfrentarse al actor Félix Gómez en una dura batalla final, conquistó a los jueces, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez Rey y Samantha Vallejo-Nágera, y a Joan Roca.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, de 41 años, ha vuelto a los fogones del talent para apoyar y dar ánimos a los aspirantes a alzarse con el trofeo final y convertirse en el próximo MasterChef España en la emisión inaugural, que precederá a un segundo programa que se retransmitirá este martes.

Su esperada llegada, que se ha producido después de la agitada prueba en la que se ha decidido quiénes formarán parte del elenco del concurso como participantes oficiales y hacer sus respectivas presentaciones y entrega de los 30 delantales, ha estado cargada de emoción. Aplausos, celebración y halagos han sido los denominadores comunes de su visita, en la que ha hablado de su faceta personal después de que Pepe Rodríguez comentara que la ve feliz, especialmente radiante y con un gran brillo en los ojos.

Tamara ha reconocido estar muy contenta de haber dado una segunda oportunidad a Íñigo Onieva, algo con lo que Jordi Cruz no está de acuerdo. "Nunca me gustó", ha dicho el chef de Manresa, que ha desatado una gran carcajada de la invitada. "Ha sido un aprendizaje, yo le he rezado mucho, él también y la verdad es que yo creo que la gente cambia, así que allá que voy", ha confesado con una gran sonrisa, al tiempo que ha confirmado que "se lo ha currado mucho" para que las aguas vuelvan a su cauce.

El regreso de la marquesa de Griñón al espacio de show cooking de Televisión Española llega en un momento clave en su vida. Cuando se proclamó vencedora de su edición todavía no había comenzado su historia de amor con Íñigo Onieva, pues la iniciaron meses después, y ahora cuenta las semanas para hacer la promesa más importante de su vida. Un 'sí, quiero' que sellará sus casi 3 años de romance con el empresario y que se producirá el próximo 8 de julio en El Rincón, "un lugar con gran vínculo a mí y a mi familia", tal y como confesaba en exclusiva a ¡HOLA! hace unas semanas. Se trata del palacio del siglo XIX ubicado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno que su padre le dejó en herencia y que atesora un incalculable valor sentimental para la aristócrata.

Sobre el gran día ya conocemos algunos detalles, como que será una ceremonia oficiada por el sacerdote Miguel Cruz y que ha confiado en la firma española Sophie et Voilà para el diseño de su vestido, un modelo diferente que ya cuenta con la aprobación de Isabel Preysler; en cuanto al anillo de compromiso, se trata de una original pieza de la firma Repossi formada por tres diamantes dispuestos de manera separada. Mientras que A-Típica ha sido el grupo madrileño elegido para la elaboración de su lista de bodas, el banquete estará a cargo del prestigioso chef Eneko Atxa, galardonado con tres estrellas Michelin.

Pero antes de pasar por el altar, Tamara e Íñigo celebrarán la tradicional fiesta de pedida el próximo sábado 22 de abril, una fiesta muy especial para ambos que tendrá lugar en casa de Isabel Preysler y en la que compartirán el vínculo que les une y su compromiso con sus familiares y su círculo más íntimo.

