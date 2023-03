Tamara Falcó rompe una norma no escrita con su nueva falda plisada de Zara La diseñadora ha estrenado un versátil conjunto que ha llevado del trabajo a una cena especial

Como cada jueves, Tamara Falcó asistió ayer como colaboradora a la tertulia de El Hormiguero, donde volvió a derrochar naturalidad y simpatía junto a sus compañeros. En cuanto acabó el programa, se reunió con sus familiares y amigos en un restaurante madrileño para celebrar el 50 cumpleaños de su hermano Julio José Iglesias, por lo que escogió un look sofisticado y versátil que se adaptara a ambas situaciones. Lo consiguió mezclando dos marcas españolas que nos encantan y aposando por un tandem de moda que tradicionalmente está prohibido, aunque cada vez más expertas en moda apuestan por él.

Inspiración royal

Tamara se ha decantado por una blusa roja de gasa con mangas abullonadas y puños entallados que agrega un detalle muy royal, la lazada al cuello que tanto gustaba a Diana de Gales y que esta misma semana ha lucido doña Letizia. De hecho, la elección de la Reina fue muy similar a la de la diseñadora tanto en color como en forma, solo que, en su caso, se trataba de un vestido que finalizaba en una falda midi lisa a juego. La de Tami, por su parte, es una camisa perteneciente a la casa Coosy y bautizada como Tomato que está disponible en todas las tallas por 80 euros.

Un combo prohibido que nos encanta

Para aportar una nota de frescura, originalidad y colorido ideal para estos días primaverales en Madrid, ha preferido huir del look monocoromático y ha apostado por romper una de las normas no escritas en moda: mezclar rosa y rojo. Aunque desde que éramos pequeñas hemos escuchado cómo estas dos tonalidades no podían mezclarse, en los últimos años las expertas han demostrado que, en cuestiones de moda, nunca digas nunca.

De esta forma, Tamara ha completado con una falda en tono rosa empolvado, un diseño plisado de tiro alto y largo midi que ha comprado en Zara. Actualmente, esta prenda se encuentra agotada, pero en la web ya han avisado de que volverá a estar a la venta muy pronto por 29,95 euros.

La diseñadora ha completado con unas sandalias a juego de pulsera al tobillo con tacón alto y ha sumado un abrigo de paño negro que ha lucido sobre los hombros. Como joyas, unos discretos pendientes de oro y su inseparable anillo de compromiso.