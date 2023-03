Tamara Falcó explica que Íñigo Onieva es un auténtico wedding planner que decide 'todo' sobre su boda

Con la mirada puesta en el 8 de julio, fecha que han elegido para convertirse en marido y mujer, Tamara Falcó e Íñigo Onieva perfilan poco a poco todos los detalles para tener su boda soñada. La marquesa de Griñón ha explicado que está "muy nerviosa" en esta etapa de preparativos en la que su prometido ha tomado las riendas y se ha convertido en un auténtico wedding planner. La aristócrata siempre pensó que "la boda es de la novia", pero en esta ocasión es el novio quien toma muchas de las decisiones. "Íñigo decide todo, todo", ha comentado a decir en El Hormiguero, donde trabaja como colaboradora televisiva desde septiembre de 2020.

La hija de Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó ha dicho que a Onieva le encanta organizar todo lo relativo a su boda y se esfuerza en plasmar sus ideas con claridad para hacerlas realidad. "Si vamos a montar una página web, él monta una web paralela, se la da a los que nos lo van a hacer y les dice lo que quiere. Yo le digo, ¿entonces para qué les contratamos? Porque si ya lo sabes y tienes la plataforma... Él me dice que es importante", ha narrado la aristócrata, que en noviembre cumplió 41 años.

Íñigo también se ha implicado en el diseño de la invitación de su boda, que se celebrará en el Palacio de El Rincón, donde reunirán a sus familiares y amigos más cercanos. "No ha decidido mi vestido porque no lo ha visto", ha dicho con gran sentido del humor la marquesa de Griñón. Para su look nupcial ha elegido la firma Sophie et Voilà y ha visitado ya su taller en Bilbao para las primeras pruebas. El resultado, según explicó días atrás, es "diferente", pero ha logrado una pieza con la que se siente ella misma. Durante su estancia en el País Vasco también estuvo con su prometido en Arzumendi, el restaurante del chef Eneko Atxa, al que han elegido para el menú del enlace.

"Reconozco que coincidimos bastante, pero me fastidia", ha dicho sobre las decisiones que toma Onieva para la boda. Además, muy bromista ha revelado que el aspecto en el que su pareja "no se ha metido tanto" es en la elección del sacerdote que oficiará la ceremonia: el padre Cruz, al que los Preysler conocen desde hace muchos años. "Siempre es bueno acompañar a los amigos en los momentos alegres", ha comentaba el religioso, que está dándoles los tradicionales cursos prematrimoniales.

La reacción de la marquesa de Griñón a las palabras de Julio Iglesias

"Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez", dice Julio Iglesias en el último número de ¡HOLA! sobre Isabel Preysler, con la que estuvo casado entre 1971 y 1978 y con la que tuvo a Chábeli, Enrique y Julio Jr. La reacción de Tamara no se ha hecho esperar. "Qué mono, me ha encantado, muy cariñoso", ha dicho acerca de estas palabras con las que el artista defiende a su exmujer, que "no estaba pasando su mejor racha, un golpe tras otro" según ha explicado su cuarta hija.

