El homenaje de Tamara Falcó a tres de las mujeres más importantes de su vida

Uno de los proyectos profesionales que más ilusiona a Tamara Falcó es su propia firma de moda, TFP, que desde hace tiempo se ha unido a Pedro del Hierro para lanzar varias colecciones. Las nuevas prendas para esta primavera y el próximo verano ya están disponibles y lo que más nos ha llamado la atención es el homenaje que la marquesa de Griñón ha hecho a tres de las mujeres más importantes de su vida: su madre, Isabel Preysler, y sus hermanas, Chabeli Iglesias y Ana Boyer.

Vestido Isabel

El vestido dedicado a su madre es un diseño asimétrico de estampado floral con mannga abullonada y off shoulders, con corte en la cintura y falda con abertura y detalle mini volante. Su precio es de 269 euros.

Vestido Chabeli

El vestido dedicado a su hermana mayor es un diseño azul lis midi de escote halter cruzado y espalda abierta con cierra de cremallera invisible. La falda es recta y tiene un detalle efecto fajín en la cinturilla. Su precio es de 289 euros.

Vestido Ana

El vestido dedicado a su hermana pequeña es asimétrico, con escote pañuelo y cierre de nudo en el cuello. La espalda tiene una abertura y cierre con botones y cremallera. La falda es recta, midi, y en la cintura hay un detalle de nudo finito. Su precio es de 289 euros.

No es la primera vez que Tamara se inspira en las mujeres de su familia para diseñar. De hecho, bautizó a sus primeros vestidos con nombres de familiares y amigos. Anuskiti, en honor de su hermana; Mami, en homenaje a su madre y Casilda, en referencia a su amiga Casilda Finat, entre otros. "Cuando me pongo a crear, lo que me inspira es la imagen de mi madre en los años setenta", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2016. "Me gustaría que las mujeres de mi familia llevaran mis diseños. Mi madre ya me ha encargado uno y Ana se ha probado un mono que está deseando ponerse", añadió en aquel momento. De hecho, años después, confesó que a su madre y a su hermana "les encantan mis diseños y ya se los han puesto en más de una ocasión".

La marquesa de Griñón continúa con los preparativos de su boda, que se celebrará el próximo 8 de julio en El Rincón. Según contó Isabel Preysler, toda la familia está muy ilusionada por el enlace. "Ella es muy feliz y eso es lo importante", aseguró. Además Tamara aseguró en ¡HOLA! que la relación de Íñigo Onieva e Isabel Preysler está "bien". "Mi madre respeta siempre nuestras decisiones. Evidentemente, le pilló por sorpresa que yo cambiara de opinión", reconoció. Con estas palabras cargadas de elegancia, madre e hija daban por zanjados los rumores de posibles desavenencias personales con el empresario madrileño.